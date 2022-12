Junior ESC - Kinder im Rampenlicht Stand: 08.12.2022 11:54 Uhr 37 Länder treten jedes Jahr beim Eurovision Song Contest musikalisch gegeneinander an. Aber es gibt den ESC nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. An diesem Wochenende findet in Jerewan in Armenien das große Finale statt.

von Linda Ebener

"Es ist eine großartige Erfahrung und ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt, dass ich Portugal beim Junior Eurovision vertreten darf", freut sich der 13-jährige Nicolas Alves aus Portugal auf seinen Auftritt. Er wollte schon immer in einer Musikshow teilnehmen; nun tritt er mit seinem Song "Anos 70" auf.

Nicolas wurde in England geboren und lebte dort, bis er zehn Jahre alt war. Im August vor drei Jahren zog er mit seiner Familie nach Portugal. Die Musik begleitet ihn schon seit er klein ist. Der Druck beim Junior ESC sei groß, sagt Nicolas: "Musik und Schulhausaufgaben unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach. Aber ich versuche alles frühzeitig zu schaffen, ich gebe mein Bestes."

Seine ganze Familie steht hinter dem jungen Sänger und unterstützt ihn, wo es nur geht. Dabei muss das Singen immer Spaß machen, findet sein Vater. "Es ist schwierig, weil man immer gucken muss, was wird erzählt und was steht im Internet. Für uns ist es wichtig, dass er geistig stark bleibt, weil er auch erst 13 Jahre alt ist. Das ist alles neu für ihn und für uns auch. Er ist immer noch ein Kind und das ist für uns wichtig, dass er auch noch Kind bleibt."

Junior ESC: harte Arbeit und Professionalität

Für die teilnehmenden Kinder ist der Junior ESC die Möglichkeit, ihr außergewöhnliches Talent zu zeigen - aber ohne harte Arbeit und Professionalität geht es nicht. Das zeigt auch Sophie Lennon. Die 12-Jährige vertritt ihr Heimatland Irland mit ihrem Song "Solares". Sie muss mindestens 60 Prozent in ihrer Landessprache singen - das ist Vorgabe des Junior ESC. Und das, obwohl sie irisch gar nicht kann. Aber die junge Sängerin liebt es auf der Bühne zu stehen. "Den Junior ESC schaue ich schon, seit ich denken kann und meine Mutter meinte zu mir, Mensch Sophie, vielleicht willst du dich da ja anmelden und ich fand das eine sehr gute Idee. Also hab ich mich beworben und jetzt repräsentiere ich Irland in Armenien und das ist so aufregend."

Irische Teilnehmerin kennt sich aus mit TV-Auftritten

Eine intensive Vorbereitungszeit liegt hinter Sophie und den anderen jungen Teilnehmenden. Für Sophie ist das kein Problem, sie ist schon ein kleiner Profi, obwohl sie erst mit neun Jahren angefangen hat zu singen. Sie hatte schon einige Fernsehauftritte, spielte in einem Musical am Londoner West End mit, war Halbfinalistin in "Britain's Got Talent" und ist Schauspielerin in einer TV-Serie. An Erfahrung mangelt es der jungen Sängerin beim Junior ESC also nicht. "Ich hatte so viele Interviews und Proben und Kostümanproben, das ist alles so überwältigend", sagt Sophie. "Es macht so viel Spaß und ich liebe das alles so sehr und ich will grade nichts anderes machen. Mein Traum wird hier wahr."

Ihre Familie unterstützt ihren Traum, dafür ist sie sehr dankbar. "Es ist so eine tolle Möglichkeit und ich bin so aufgeregt in Armenien meinen Song zu singen und ich hoffe ich mache mein Land stolz und finde Freunde fürs Leben und hab einfach Spaß." Sie spricht mit Journalisten schon wie ein Profi, einschließlich der gestanzten Sätze. Wer am Ende das Rennen im großen Finale des Junior Eurovision Song Contest in Armenien macht, ist am 11. Dezember ab 16 Uhr live im KiKa zu sehen.

