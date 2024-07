Bückeburg: Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum trotzt dem Regen Stand: 30.07.2024 10:54 Uhr Jedes Jahr treffen sich Tausende Fans von Mittelaltermärkten und passender Musik von Bands wie Saltatio Mortis und Subway to Sally in Bückeburg - dieses Mal mit ziemlich nassen und schlammigen Füßen.

von Uli Kniep

Eine ganze Woche lang gastiert derzeit ein ganzes Heerlager auf den Wiesen rund um das Bückeburger Schloss. Doch das Vergnügen blieb am ersten der beiden Wochenenden nicht ungetrübt: Der heftige Regen verwandelte das Gelände am Mausoleum in eine Schlammwüste. "Das ist doch nur Mückenpippi", sagt Gisbert Hiller, Initiator des Mittelalterlich Phantasie Spectaculum. Er war am vergangenen Samstagnachmittag noch zuversichtlich. Die Wetterprognose schien nicht schlecht, Starkregen war nur für den Harz angekündigt. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Heerlagers waren noch optimistisch, sagt ein Camper: "Solange man von unten nicht nass wird."

Regen setzt Festivalgelände unter Wasser

Camper, Musiker und Marktleute wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass gegen 22 Uhr ein Wolkenbruch das ganze Festivalgelände unter Wasser setzen würde. Dabei war schon der Aufbau der Stände und Bühnen eine besondere Herausforderung, sagt Gisbert Hiller: "Es war der härteste Aufbau. 1.000 Tonnen auf wackeligem Boden, 300 Tonnen Sand und schweres Gerät."

Noch wenige Stunden vor dem abendlichen Sturzregen war die Stimmung unter den Tausenden Gästen friedlich und entspannt. Am Lagerfeuer wurde mit Caspar Bierschmeichler, dem sanftmütigen Barden, zur Gitarre gesungen - oder man wandelte in bunten Kleidern und mit Holzschuhen an den Füßen zwischen den vielen Ständen mit Perlen, Seifen und Tierfellen umher.

"Bückeburg ist Sintflut und Fegefeuer."

Die Bremer Band Versengold feierte noch am frühen Abend den Norden, während viele Besucherinnen und Besucher noch nicht ahnten, dass ihre Autos im Schlamm einsinken und erst am Sonntagmorgen mithilfe von den Traktoren der Bückeburger Bauern wieder flott gemacht werden würden. Trotz der nassen Nacht lassen sich die Fans des Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Bückeburg (MPS) jedoch nicht unterkriegen, weiß Organisator Gisbert Hiller mit der Erfahrung aus 29 Jahren: "Bückeburg ist Sintflut und Fegefeuer."

