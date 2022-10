Australische Popmusikerin Kat Frankie im Tower Bremen Stand: 22.10.2022 19:14 Uhr Mit ihrer bravourösen Altstimme glänzte die Popmusikerin Kat Frankie 2019 in einem ausverkauften Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Jetzt ist die 44-jährige Australierin auf Clubtour durch Deutschland.

von Kristina Bischoff

Die Musik ist laut, die Luft neblig warm und stickig, doch die paar Hundert Menschen im Tower Bremen scheinen genau darauf aus zu sein. Viele von ihnen sind bereits seit halb acht da für das, was auf dem Programm steht: ein brillantes Clubkonzert mit Kat Frankie.

Auch die blasse Sängerin in der weißen Rüschenbluse freut sich über diesen Abend, hat sie doch pandemiebedingt ihre "The Shiny Things"-Tour um ein ganzes Jahr verschoben: "Zwei Jahre lang waren wir zu Hause. Ich habe Musik aufgenommen und produziert, aber die Leute zu erleben, die der Musik zuhören, ist eine Ehre - zu erfahren, was sie denken."

Pop und Politik beim Abend mit Australierin Kat Frankie

Nicht nur Kat Frankie studiert ihre Zuhörerschaft, auch das Publikum erlebt die Sängerin und Band hautnah - viele von ihnen zum ersten Mal. Die Songs seien zwar neu, trotzdem ließe es sich gut zu ihnen tanzen, lauten Kommentare aus dem Publikum, selbst zu Protestliedern wie "The Sea". Und Kat Frankie will Pop und Politik in ihren Songs zusammenbringen.

Egal wie: Ob allein an der Loop-Station, im herzergreifenden Duett "Love", beim Krachen der Gitarren - ihre Lieder transportieren Kraft und Gefühl, betören und bewegen. Das versetzt das Publikum in Gefühlslagen zwischen Schockzustand und Euphorie mit einem Hauch Verwunderung. Was darf es nun? Tanzen, weinen oder doch nur mit offenem Mund dastehen und staunen, wie diese zarte Person Kat Frankie das macht?

Qualität statt Quantität beim Konzert mit Zugabe in Bremen

Nach gut 90 Minuten und gemäß des Mottos "lieber Qualität als Quantität" gibt Kat Frankie ihre Zugabe. Mitten im Zuschauerraum, komplett a cappella erschallt ihr Song "Please don’t give me". Am Ende bleibt der Eindruck, dass Kat Frankie eine Künstlerin mit Format ist, deren Größe sich mit wirklich jedem Konzertort verträgt.

Kat Frankie spielt am Sonnabend im Hamburg, am Sonntag in Hannover und am Dienstag in Rostock. Für alle Konzerte gibt es noch Karten.

