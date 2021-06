NordArt: Künstler aus aller Welt kommen nach Büdelsdorf Stand: 13.06.2021 10:00 Uhr In der ehemaligen Eisengießerei der Carlshütte in Büdelsdorf findet seit 1999 in den Sommermonaten die NordArt statt. Sie ist eine der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa.

Die NordArt wird Jahr für Jahr neu konzipiert und präsentiert zeitgenössische Kunst an einem besonderen Standort: Die Carlshütte war das erste Industrieunternehmen der Herzogtümer Schleswig und Holstein. 1827 gegründet und 1997 stillgelegt, ist die in Büdelsdorf angesiedelte ehemalige Eisengießerei ein beeindruckendes Industriedenkmal, das mit gewaltigen Hallenschiffen, einer restaurierten Remise und einem Parkgelände ein ungewöhnliches Ambiente für Kulturveranstaltungen bietet. Ausgewählte Künstler aus aller Welt zeigen hier ihre Bilder, Fotografien, Videos, Skulpturen und Installationen. Auch öffentliche Plätze im Stadtgebiet werden in die Präsentationen einbezogen.

Crossover von Musik und Bildender Kunst

Träger der NordArt ist die Kunst in der Carlshütte gGmbH, eine Non-Profit-Kulturinitiative der ACO Gruppe und der Städte Büdelsdorf und Rendsburg. Seit 2011 hat auch die Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) im Kunstwerk Carlshütte eine Heimat in der eigens zum Proben- und Konzertraum umgebauten ACO Thormannhalle, die Platz für 1.200 Zuhörer bietet. Seit 2015 finden Konzerte auch in der Carlshütte, mitten in der NordArt, statt.

NordArt Vorwerksallee

24782 Büdelsdorf

Tel. (04331) 354 695



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Webseite der NordArt

