Museum Behnhaus Drägerhaus Stand: 03.10.2023 11:26 Uhr Das Museum Behnhaus Drägerhaus ist Lübecks Galerie des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne. Außergewöhnlich ist das Zusammenspiel von Gemäldegalerie und historischen Räumlichkeiten.

Das Museum Behnhaus Drägerhaus zeigt eine bedeutende Sammlung von Gemälden, Plastiken, Grafiken und Fotografien. Die Kunst der Romantik und der Nazarener bildet mit Werken von Caspar David Friedrich, Carl Blechen, Carl Gustav Carus und dem Lübecker Friedrich Overbeck einen Schwerpunkt. Die Klassische Moderne präsentieren Gemälde von Max Liebermann, Lovis Corinth, Max Slevogt, Gotthardt Kuehl, Ernst Ludwig Kirchner und Edvard Munch, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Lübeck arbeitete.

Gemäldegalerie in historischen Räumen

Das Museum befindet sich in zwei Stadtpalais des 18. Jahrhunderts, dem Behnhaus und dem Drägerhaus, in deren historischen Räumen zudem Wohnensembles des 18. und 19. Jahrhunderts zu sehen sind. Die "Privatgemächer des Hausherrn und der Hausherrin" in den Flügelräumen des Behnhauses zählen zu den bedeutendsten klassizistischen Inneneinrichtungen in Norddeutschland.

Im Drägerhaus findet sich mit einer Festraumfolge im Rokoko-Stil ein in Lübeck einzigartiges Raumensemble nach französischem Vorbild.

Museum Behnhaus Drägerhaus Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne

Königstraße 9-11

23552 Lübeck

Tel. (0451) 1224148



