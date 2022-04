Landesmuseum Oldenburg untersucht Schädel-Sammlung Stand: 13.04.2022 06:00 Uhr Seit einigen Jahren nehmen viele Museen die Geschichte ihrer Bestände unter die Lupe. Im Landesmuseum Oldenburg untersucht Ivonne Kaiser die Herkunft mehrerer Schädel der hauseigenen Sammlung. Beitrag anhören 4 Min

von Silke Lahmann-Lammert

Ivonne Kaiser streift sich Baumwollhandschuhe über und öffnet den Karton, der vor ihr auf dem Tisch steht. Unter einem Bogen Seidenpapier bringt sie einen skelettierten Kopf zum Vorschein: ein Schädel aus Borneo. Diese Angabe kann man auf dem Knochen selbst nachlesen. Die Provenienzforscherin deutet auf einen Schriftzug auf der Schädelplatte. Umdrehen möchte sie ihn nicht: "Je weniger sie bewegt werden, um so intakter bleiben sie."

Spur führt nach Wladiwostok

Ivonne Kaiser ist es wichtig, die menschlichen Überreste nicht nur mit Vorsicht, sondern auch mit Respekt zu behandeln. Wenn möglich, will das Landesmuseum Oldenburg die Gebeine den Herkunftsgesellschaften zurückgeben. Vorher muss die Forscherin herausfinden, woher die Schädel stammen und wie sie nach Oldenburg kamen. Ihre Suche beginnt in den hauseigenen Archiven. Besonders aufschlussreich sind alte Eingangsbücher und Korrespondenzen, ein Brief aus Wladiwostok zum Beispiel, der 1890 im Museum eintraf. Der Verfasser heißt Paul Meyer und beschreibt in fein säuberlicher Sütterlin-Schrift ein Geschenk an das Museum: "ein Ainu-Schädel, dem allerdings leider der Unterkiefer fehlt".

Tag der Provenienzforschung am 13. April Anlässlich des 4. Internationalen Tags der Provenienzforschung bieten zahlreiche Kultureinrichtungen in Europa und den USA über hundert Veranstaltungen on- und offline an, schwerpunktmäßig zu den Themen Kolonialismus, Nationalsozialismus und Sammlungsgeschichte allgemein.

Paul Meyer arbeitete Ende des 19. Jahrhunderts für das Handelshaus Kunst und Albers, mit Sitz in Wladiwostok. Aber: Wie kam der Oldenburger Kaufmann an einen Schädel von der nördlich Japans gelegenen Insel Sachalin? "Aus der Korrespondenz wissen wir, dass dieser Schädel von einem russischen Arzt 'beschafft' wurde - sag ich jetzt mal ganz neutral", erzählt Kaiser. Sachalin sei zu dieser Zeit russisches Strafgefangenenlager gewesen. "Da kann man sich jetzt natürlich die schrecklichsten Dinge vorstellen, wie dieser Arzt an den Schädel gekommen ist."

Versöhnung durch Rückgabe

Stammte der skelettierte Kopf vom Richtplatz oder aus einem Massengrab? Und: Welche Bedeutung hatten die sterblichen Überreste für die Angehörigen? Waren sie damit einverstanden, dass die Gebeine ihrer Toten nach Europa verschifft wurden? Sammler wie Paul Meyer haben sich darüber offenbar wenig Gedanken gemacht. "Man dachte eben: Wenn ich einen Schädel aus Japan nach Oldenburg schicke, dann tue ich der Wissenschaft einen Dienst", so Kaiser. Es kam häufig vor, dass Kaufleute, Kapitäne oder Kolonialbeamte Kulturschätze oder Schädel aus fernen Ländern an Museen in ihrer Heimat schickten. Als Gegenleistung erwarteten sie Orden. Oder lobende Erwähnungen in der Lokalpresse.

Wenn europäische Museen die Gebeine heute an die Herkunftsgesellschaften zurückgeben, geht es um mehr als Restitution, betont Ivonne Kaiser. Man sage damit auch, dass man verstanden habe, sich versöhnen und einen Dialog auf Augenhöhe wolle. "Dazu gehört eben zuallererst auch, dass ihr die Gebeine eurer Angehörigen, eurer Vorfahren, wiederbekommt", findet Kaiser. Allen, die noch immer nicht zur Rückgabe bereit sind, rät die Provenienzforscherin, sich einfach mal den umgekehrten Fall vorzustellen: "Unsere Urgroßeltern wurden irgendwohin verschleppt und liegen da in einem Museum. Wenn man sich das mal so überlegt, dann denkt man: Da stimmt was nicht!"

