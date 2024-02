Stand: 01.02.2024 09:54 Uhr Ausstellung in Hannover nimmt den Profi-Fußball aufs Korn

Eine Cartoon-Ausstellung im Wilhelm Busch Museum Hannover wirft ab dem 16. März einen ironischen Blick auf die Fußballwelt. Anlass sei die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, teilt das Museum mit. Die Ausstellung "Anpfiff! Schweiß und Leidenschaft auf dem Rasen" beschäftigt sich unter anderem mit explodierenden Spielergehältern im Profifußball, Rassismus, Homophobie und Hooligans. Aber auch Werte wie Teamgeist, Toleranz und Respekt thematisieren die Cartoonisten, so das Museum. Die Ausstellung läuft im Wilhelm Busch Museum bis zum 14. Juli. Das Museum gehört zu den bedeutendsten Karikaturen-Museen in Deutschland.

Weitere Informationen Wilhelm Busch: Comic-Pionier und Vater von "Max und Moritz" Mit den bitterbösen Streichen von "Max und Moritz" erlangte Wilhelm Busch Weltruhm. Der Niedersachse zeichnete und malte auch. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.02.2024 | 06:30 Uhr