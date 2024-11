Museum in Cuxhaven schließt: Pinguinfans im Kaufrausch Stand: 13.11.2024 11:13 Uhr Das Pinguin-Museum gab es seit 15 Jahren - seit dem 3. November ist es geschlossen. Am Wochenende strömten Pinguinfans nach Cuxhaven, um im Pinguinsonderverkauf ein paar Schnäppchen zu ergattern.

von Catherine Grim

Mehrere tausend Pinguine in allen Formen und Farben - alle teilen sie das gleiche Schicksal: Sie sollen neue Besitzer oder Besitzerinnen finden. Birgit Berends und ihr Mann Stefan Kirchhoff haben mehr als 26.000 Exemplare überall auf der Welt gesammelt. Den Großteil davon wollen sie jetzt loswerden - im Pinguinsonderverkauf.

"Wir haben in der letzten Woche eine ganze Menge Pinguine herausgeschleppt, die wir definitiv behalten werden. Alles, was jetzt hier ist, habe ich mal gesammelt. Aber da sind auch viele Figuren dabei, die ich bei Sammlungsauflösungen bekommen habe und deswegen hält sich die Schwermut in Grenzen", erklärt Birgit Berends.

Museumsgründer lösen Sammlung nach 15 Jahren auf

15 Jahre lang haben Birgit Berends und Stefan Kirchhoff ihre Schätze im eigenen Pinguin-Museum ausgestellt und seit 2009 55.000 Besucher empfangen. Damit ist jetzt Schluss - es war einfach zu zeitaufwändig. Denn die beiden haben das Museum nebenberuflich als Hobby betrieben. Nachfolger für das spendenfinanzierte Museum haben sie nicht gefunden. Jetzt hatten Pinguinverrückte die Chance, von der Auflösung der Sammlung zu profitieren.

"Wir waren schon zwei, dreimal hier, als wir in Cuxhaven waren, um das Museum zu besuchen. Dann habe ich erfahren, dass sie schließen, und dann den letzten Termin. Die anderen waren immer unter der Woche, da ist es schwer, aus Braunschweig herzukommen", berichtet eine Sammlerin aus Ostniedersachsen.

Ansturm von Pinguinfans aus ganz Deutschland

Nicht nur aus Niedersachsen, aus ganz Deutschland strömen die Pinguinfans in den Schlussverkauf. Manche lassen sich einfach durch die Verkaufsräume treiben, andere haben ganz genaue Vorstellungen davon, was sie haben möchten. Meist bleibt es nicht bei einem einzigen Stück. "Man findet in der ersten Vitrine was, dann geht man weiter zur nächsten Vitrine, stellt fest, das sieht besser aus. Die Dinge, die man am Anfang in der Hand hatte, sind längst wieder wegsortiert", so einer der vielen Pinguinfans.

Faszination der putzigen Vögel schwer zu erklären

Was genau sie an Pinguinen fasziniert, kann keiner so richtig in Worte fassen. Es hat einfach irgendwann angefangen mit der Vogel-Verehrung. Sie sind einfach süß. "Ich bin extra mit dem Auto gekommen, damit ich die alle mitkriege", erzählt ein Sammler. Ein junger Mann trifft sich in Cuxhaven mit einem ehemaligen Mitbewohner: "Wir haben gesagt, wenn es mal wieder einen Grund braucht, nach Cuxhaven zu kommen, dann fürs Pinguinmuseum."

Je später der Vormittag, desto voller wird es in dem zum Kaufhaus umfunktionierten Museum. Alle werden fündig. Birgit Berends ist zufrieden - wie ihre Kunden, die nun die Pinguine in alle Welt tragen.

