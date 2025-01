Stand: 14.01.2025 13:17 Uhr Kunstraub in Leer: Teures Gemälde am helllichten Tag gestohlen

Aus einer Ausstellung im Schloss Evenburg in Leer ist ein Gemälde gestohlen worden. Das Kunstwerk habe ein renommierter niederländischer Künstler gemalt, so die Polizei. Ihren Angaben nach zeigt das Gemälde naturgetreu einen toten Vogel und ist rund 10.000 Euro wert. Es sei bereits am 30. Dezember verschwunden. Demnach wurde es im Schloss während der regulären Öffnungszeiten zwischen 11 Uhr und 17 Uhr gestohlen. Das Bild hing in einer dortigen Ausstellung, die bis vergangenen Freitag öffentlich zugänglich war. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter das Gemälde während eines Besuches entwendet haben. Es sei allerdings mit einem Draht gegen Diebstahl gesichert gewesen, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0491) 97 69 00 zu melden.

Weitere Informationen Herbe Verluste: Kunstdiebstähle im Norden häufen sich Ob in der Kirche, auf dem Friedhof oder im Park: Joanna Schulte und Siegfried Neuenhausen wurden Opfer von Kunstraub. (23.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.01.2025 | 13:30 Uhr