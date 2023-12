Künstleratelier "Geyso20": Ein Zuhause für besondere Talente Stand: 06.12.2023 06:00 Uhr Im Künstleratelier "Geyso20" in Braunschweig können sich Menschen mit Beeinträchtigungen künstlerisch ausleben. Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" stellt das besondere Atelier vor.

von Sabine Hausherr

Malen - das entspannt, das beruhigt! Das sagen wohl viele Menschen, die sich in ihrer Freizeit künstlerisch betätigen. In Braunschweig gibt es ein Atelier, in dem Menschen mit Beeinträchtigung täglich zum Arbeiten vorbeikommen: das "Geyso20". Was hier entsteht, ist beeindruckend und überraschend zugleich.

Kunstexperten entdecken Talente

Lutz Möller sitzt an einem Tisch und zeichnet einen Staubsauger - nur mit wenigen Bleistiftstrichen. Innerhalb von wenigen Sekunden ist er fertig - dennoch ist er sofort zu erkennen, der Staubsauger-Klassiker von Vorwerk mit großem Beutel, langem Kabel und breiter Düse unten: "Der hat so einen komischen Beutel! Das ist der alte noch von früher, heute gibt's den nicht mehr", so der Künstler.

Seine Art zu zeichnen, sei einmalig, sagen Kunstexperten. Seit 30 Jahren kommt Lutz Möller regelmäßig in dieses besondere Atelier in Braunschweig, wo sich Menschen mit Beeinträchtigung künstlerisch ausdrücken können. In dieser Zeit hat der 63-Jährige mehr als 1.600 Zeichnungen mit Bleistift angefertigt. Neun davon befinden sich mittlerweile in der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Derzeit arbeiten 30 Künstler pro Woche in dem Atelier, und es werden nur die talentiertesten ausgesucht, sagt die Leiterin des Ateliers "Geyso 20", Nina Roskamp:

"Outsider-Art": Ausstellungen in den USA und in Japan

"Das startet hier mit einem künstlerischen Praktikum. Wichtig ist, dass die Menschen, die hier arbeiten möchten, einen großen, starken künstlerischen Ausdruckswillen mitbringen. Das ist schon sehr wichtig, dass sie, wenn möglich, ein eigenes künstlerischen Thema mitbringen", erklärt Roskamp. Auch die Künstlerin Susanne Lauer hat ein Thema - sie hat sich an Donald Trump abgearbeitet. Seinen Golfplatz hat sie detailreich gemalt und: "Donald Trump bei der Festnahme! Das sind die beiden Polizisten, die Trump festnehmen - und seine Villa", erklärt die Künstlerin.

Susanne Lauer beobachtet genau und bringt das zu Papier - zum Beispiel auch sein Badezimmer mit viel Marmor, einem Badvorleger mit Dollarzeichen darauf und in der Toilette stecken dicke Aktenordner: "Das sind die geheimen Akten, die wollte er verschwinden lassen", so Lauer. Zu sehen sind all diese Werke in regelmäßigen Ausstellungen - nicht nur in Braunschweig, auch in den USA und in Japan wurden die Bilder, so genannte "Outsider-Art", schon gezeigt.

Auch Lutz Möller bekommt im nächsten Jahr wieder eine eigene Ausstellung in Braunschweig. Zu sehen sein werden dann auf jeden Fall sehr viele Zeichnungen von Staubsaugern, Bügeleisen und Waschmaschinen - Haushaltsgeräte sind einfach seine Leidenschaft.

