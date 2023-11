European Media Art Festival Stand: 05.10.2023 11:07 Uhr Das European Media Art Festival (EMAF) gilt als eines der einflussreichsten Foren für zeitgenössische Medienkunst. In Filmprogrammen, Ausstellungen und hybriden Formaten bietet es einen Überblick über aktuelle Produktionen.

Das EMAF versteht sich als Ort des Experiments, an dem schon Etabliertes und noch Ungesichertes gleichermaßen zu Hause sind. Es ist ein internationaler Treffpunkt für rund 14.000 Kunstschaffende, Kuratierende, Studierende sowie theoretisch Arbeitende unterschiedlicher Disziplinen.

Eines der wichtigsten internationalen Festivals für Film- und Medienkunst

Jährlich zeigt das Festival eine aktuelle Auswahl an experimentellen Filmen, Installationen, Performances und hybriden Formaten sowie historische Programme und übergreifende Veranstaltungen, die sich dem jährlich wechselnden Festivalthema widmen. Themenschwerpunkte der letzten Jahre waren u.a. dokumentarische Arbeitsweisen in der Kunst (2018: Report. Notizen aus der Wirklichkeit), das Verhältnis von Sprache und Transgression (2019: Wild Grammar), die Verschränkungen von Ich und Wir (2020: First Person Plural) und die vielfältigen Beziehungen zwischen Besitz und Besessenheit (2021: Possessed).

In seiner Campus-Sektion bietet das EMAF außerdem ausgewählten deutschen und europäischen Kunsthochschulen ein Forum. In Ausstellungen und Filmscreenings zeigen sie aktuelle Arbeiten oder entwickeln Projekte, mit denen sie auf örtliche Gegebenheiten oder thematische Impulse reagieren.

Das European Media Art Festival ist Kulturpartner von NDR Kultur.

European Media Art Festival Lohstraße 45a

49074 Osnabrück

Tel. +(0541) 21658

info@emaf.de



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Festivals

Karte: Veranstaltungsorte des European Media Art Festivals

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 19.04.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen Medien