Celle erinnert mit Ausstellung und Schlossfest an Dänen-Königin Stand: 01.01.2025 15:01 Uhr Mit mehreren Veranstaltungen erinnert Celle 2025 an den 250. Todestag der früheren Dänen-Königin Caroline Mathilde. Sie war nach einer Affäre mit dem königlichen Leibarzt Johann Friedrich Struensee aus Dänemark verbannt worden und starb in Celle.

"Caroline Mathildes kurzer Aufenthalt in Celle hatte für die einstige Residenzstadt große Bedeutung", sagte die Leiterin des Celler Residenzmuseums, Juliane Schmieglitz-Otten. Die Sonderausstellung mit dem Titel "London-Kopenhagen-Celle. Königin Caroline Mathilde" beginnt am 10. Mai. In ihrem Mittelpunkt steht nach Angaben des Museums die Struensee-Affäre als einer der größten politischen Skandale des 18. Jahrhunderts.

Struensee-Affäre noch heute Thema

Das Liebesverhältnis des gebürtigen Hallensers Johann Friedrich Stuensee zur Königin Caroline Mathilde ist noch heute Inhalt von Romanen und Filmen, zum Beispiel in "Die Königin und der Leibarzt" mit Mads Mikkelsen als Struensee, der noch bis zum 23. Januar in der Arte-Mediathek zu sehen ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war er der Vater der Prinzessin Louise Auguste von Dänemark - und damit Vorfahr von Auguste Viktoria, der letzten deutschen Kaiserin.

Die englische Prinzessin Caroline Mathilde wurde 1751 in London geboren und 1766 mit Christian VII. von Dänemark verheiratet, der an einer Geisteskrankheit litt. Am 10. Mai 1775 starb sie von ihren Kindern getrennt mit nur 23 Jahren im Celler Schloss. An ihrer und Struensees Geschichte ließen sich Fragen der beginnenden Aufklärung ebenso nachvollziehen wie solche nach Geschlechterrollen und der Wirkmacht von "Fake News", sagte Schmieglitz-Otten.

Theaterstück und Schlossfest

Bereits im Januar feiert das Theaterstück "Die Königin und der Besuch des Leibarztes" nach dem Roman von Per Olov Enquist im Celler Schlosstheater seine Premiere. Zu weiteren Höhepunkten des Jubiläumsjahres gehören ein "Hygge"-Schlossfest vom 7. bis zum 9. Juni . Der für seine seriellen Skulpturen bekannte Künstler Ottmar Hörl präsentiert vom 16. August bis zum 7. September auf dem Vorplatz des Schlosses seine Interpretation der dänischen Königin.

