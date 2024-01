Bauarbeiten am Schloss Güstrow: Fassade nicht vor 2025 fertig Stand: 11.01.2024 06:00 Uhr Die Bauarbeiten am Dach und an der Außenfassade des Güstrower Schlosses haben sich verzögert. Bis der seit 2020 geschlossene Renaissancebau wieder betreten werden kann, wird es noch viele Jahre dauern.

von Axel Seitz

Ein saniertes Dach mit zahlreichen neuen Zierschornsteinen, neue Fenster und eine farbenfrohe Fassade - so soll sich das Renaissancebauwerk künftig von außen präsentieren. Ursprünglich war geplant, die Restaurierungsarbeiten bis Ende 2023 abzuschließen, jetzt kann auch das Jahr 2024 nicht mehr gehalten werden.

Braunfäule und echter Hausschwamm im Dach

Das Problem sind die Dachdeckerarbeiten, sagt Claudia Henning vom Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin. "Braunfäule, echter Hausschwamm. Da waren die Schädigung einfach zu groß. Wie können das Dachtragwerk nur sanieren, wenn wir die Dachziegel abnehmen, weil sonst die Belastung zu groß ist", betont Henning. "Insofern muss das immer Zug um Zug gehen. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte 2025 fertig werden."

Neben der Schlossfassade gibt es auch noch eine weitere Baustelle: die Schlossbrücke. Auch da sei, so Henning, einiges zu machen. "Wenn man dieses historische Gebäude entkernen will und auf seine barocken Strukturen zurückführen will, dann müssen wir vorsichtig arbeiten und Ausschreibung, Baualterspläne und ähnliches berücksichtigen. Das ist dann schon schwierig und natürlich auch die Abfangkonstruktion der Tragkonstruktion der Bögen müssen wir erhalten, sonst haben wir nichts gewonnen."

Weitere Informationen Schloss Güstrow: Auf neue Fassade folgt Sanierung im Inneren Bis 2024 werden das Dach und die Außenfassade saniert. Finanzminister Heiko Geue kündigt an, dass es danach im Schloss weitergeht. mehr

Ohne EU keine Sanierung möglich

Der für den Bau zuständige Finanzminister Heiko Geue verweist darauf, dass sich das Land Mecklenburg-Vorpommern diese Sanierung ohne die Mittel der EU gar nicht hätte leisten können. "Wir haben in den letzten 30 Jahren dort 24 Millionen eingesetzt zur Sanierung, zum Erhalt dieses wunderbaren, wunderschönen, großartigen Schlosses." Auch weiterhin werde mit Mitteln der EU geplant, sagt Geue. "Ohne die EU könnten wir diese Investitionsmaßnahmen gerade für unsere wunderbaren Schlösser gar nicht vornehmen." In den kommenden zwei Jahren werde die Sanierung weitere 24 Millionen kosten.

Für den Fall, dass die Bauarbeiten tatsächlich Mitte 2025 beendet sind, sollen anschließend auch die Innenräume saniert werden. "Wir sind da in den Planungen vor allen natürlich mit dem Wissenschaftsressort." Das ist für die Innenräume und damit für das zukünftige Museum zuständig, erklärt Geue. "Da gibt es intensive Gespräche. Planungen werden jetzt aufgesetzt." Konkreter wird der SPD-Politiker allerdings nicht.

Museum soll Zeitgeschichte darstellen

Die Direktorin der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen in Mecklenburg-Vorpommern, Pirko Kristin Zinnow, äußert sich hingegen etwas deutlicher über die Zukunft. "Wir sind natürlich stark abhängig davon, was am Ende innen saniert wird und wie viel. Das Geld dafür ist ja nicht mehr geworden, sondern weniger. Wir haben schon einen Kurator eingestellt für die Neukonzeption Schloss Güstrow." Das Museum werde sich mit der Schlossgeschichte auseinandersetzen, betont Zinnow, "insbesondere mit den Licht- und Schattenseiten im zwanzigsten Jahrhundert und dann auch natürlich zur DDR-Zeit, wo das Schloss ja schon mal saniert worden ist."

Weitere Informationen Güstrow: Entdeckung bei Sanierung am Schloss Bei der Sanierung der Schlossbrücke ist man unerwartet auf ein tieferes Fundament gestoßen. Es gibt noch andere Überraschungen. mehr

Ende des Jahrzehnts "hoffentlich fertig"

Diese Bauarbeiten damals begannen 1963 und dauerten bis 1978 - rund 15 Jahre. Wie lange es mit der Innensanierung und der neuen Schlosskonzeption im 21. Jahrhundert dauert, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. "Es ist damit zu rechnen, dass sich die Innensanierung nach der abgeschlossenen Außensanierung noch über mehrere Jahre anschließen wird", sagt Zinnow. Sie rechnet damit, "dass wir Ende der 20er Jahre hoffentlich fertig sein werden und das Schloss dann auch wieder weitgehend saniert der Öffentlichkeit übergeben können."

Es scheint somit realistisch, dass die Räume des Güstrower Schlosses ein rundes Jahrzehnt nicht besucht werden können, von außen aber könnte der Renaissancebau möglicherweise in anderthalb Jahren in neuem Glanz erstrahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 04.01.2024 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Architektur