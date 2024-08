Museum für Hamburgische Geschichte: So soll es nach dem Umbau aussehen Stand: 30.08.2024 15:46 Uhr Eine neue Dauerausstellung, eine Öffnung des Gebäudes zu Planten un Blomen sowie mehr Barrierefreiheit und Partizipation - das sind nur einige der Ziele, die durch den Umbau des Museums für Hamburgische Geschichte erreicht werden sollen.

Bis Ende 2028 soll das Museum für Hamburgische Geschichte umfangreich modernisiert werden - am und im Gebäude, aber auch durch die Neugestaltung der ständigen Ausstellung. Die größten baulichen Veränderungen sind vor allem der neue, barrierefrei gestaltete Eingangs- und Empfangsbereich auf der Ostseite sowie die Öffnung des Museums zu Planten un Blomen auf der Westseite des Hauses. Dort soll auch eine neue Gastronomie mit Terrasse zum Park entstehen. Außerdem in Planung fürs Erdgeschoss: ein frei zugänglicher Lesesaal "mit Lounge-Charakter" sowie Workshop-Räume für Schulklassen und andere Gruppen.

Vom Mittelalter bis heute: Neuer Rundgang mit Bezügen zur Gegenwart

Die neue Dauerausstellung wird vom Stuttgarter Gestaltungsbüro Jangled Nerves entworfen. Dessen Plan ist, "das Stadtmuseum als Dialogplattform einer diversen Stadtgesellschaft und seine Dauerausstellung als Kommunikationsort auszuprägen." Im ersten Stock soll chronologisch-thematischer Rundgang durch die Geschichte Hamburgs entstehen - von der Stadtgründung im Mittelalter bis zur jüngsten Vergangenheit. Immer wieder aufgebrochen wird die Chronologie dabei durch Themeninseln, die Bezüge zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellen und an Orte wie den Hamburger Dom, das Rathaus, den Hafen oder den Fernsehturm geknüpft sind. Zusätzlich behandeln Themenstränge, die sich durch die gesamte Dauerausstellung ziehen, Dinge wie das jüdische Leben in Hamburg, Migration, Kolonialismus und Umweltfragen.

Im zweiten Stock ist geplant, die Menschen in Hamburg und ihre Lebenswelten in Geschichte und Gegenwart in den Blick zu nehmen. Dort soll auch eine Fläche zum Thema "Kind sein in Hamburg" sowie ein sogenanntes Stadtlabor entstehen - zum "kreativen Arbeiten, Mitgestalten und Verweilen", wie das Museum schreibt.

"Jahrhundertprojekt": Zwei Räume der Villa Rücker im Museum

Für den Südflügel des zweiten Obergeschosses kündigt das Haus ein "wirkliches Jahrhundertprojekt" an: den Nachbau zweier historischer Räume der spätklassizistischen Villa Rücker aus dem Hamburger Stadtteil Hamm. Die Villa war 1909 abgerissen worden, die Innenausstattung vorher geborgen worden. Eigentlich sollte diese schon vor über 100 Jahren im Museum präsentiert werden - nun wird sie Teil der neuen Ausstellung.

Die beliebte Modelleisenbahnanlage soll ihre neue Heimat im dritten Stock finden - und nicht wie bisher fürs isoliert im Museum stehen, sondern mit den Themenbereichen Verkehrsgeschichte und Nachhaltigkeit verbunden werden.

Im Februar 2023 begannen die Vorbereitungen, im Januar dieses Jahres wurde das Museum für Hamburgische Geschichte dann komplett geschlossen. Für den Umbau werden 83 Millionen Euro von der Stadt Hamburg sowie 18 Millionen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bereitgestellt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen