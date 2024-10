Freier Museumseintritt am Reformationstag: Fünf Hamburg-Geheimtipps Stand: 30.10.2024 15:57 Uhr Am Reformationstag gibt es in Hamburg unter dem Motto #seeforfree freien Eintritt in 47 Museen und Gedenkstätten. Wer schon oft genug in den größeren Häusern unterwegs war, freut sich vielleicht über diese fünf Tipps für besondere Ausflüge am Feiertag.

von Daniel Kaiser

Hafenmuseum: Hafenarbeiter erzählen von früher

"Genuss im Hafen" - das ist das Thema im Deutschen Hafenmuseum im Schuppen 50a. Wie lebten die Menschen an Bord der Peking? Das erfährt man beim Rundgang auf dem riesengroßen Flaggschiff des Museums. Welche Rolle spielten Alkohol, Kaffee, Tabak und Drogen auf den Schiffen? Zu jeder vollen Stunde erzählt ein Hafenarbeiter von seinem Alltag im Hafen damals, vom Schleppen der Säcke, vom Pensum-Arbeiten oder der Schietgäng. Dazu gibt es Bio-Bier, Bratwurst und Fischbrötchen.

10 bis 18 Uhr, Deutsches Hafenmuseum, Australiastraße 6

Weitere Informationen Deutsches Hafenmuseum: Die "Peking" und Hafenhistorie erleben In maritimer Atmosphäre zeigt das Museum am Hansahafen historische Schiffe und lädt zum Mitmachen und Ausprobieren ein. mehr

Retro-Spiele-Club: Daddeln, bis der Arzt kommt

Im Retro-Spiele Club in der Horner Landstraße kann man an etwa 50 Spielstationen, also Home-Computern und Konsolen, zocken und die Computerspielgeschichte der letzten Jahrzehnte erleben. Von "Pong" über den C64 und den Amiga bis hin zu Konsolen von Sega, Nintendo und Atari sowie einem klassischen PC-Netzwerk: Hier kann den ganzen Tag alleine oder in Gruppen gespielt werden.

10 bis 17 Uhr, Retro-Spiele-Club, Horner Landstraße 171

Schulmuseum: Lernen wie zu Kaisers Zeiten

Im Hamburger Schulmuseum in der Seilerstraße auf St. Pauli erlebt man in einem historisch eingerichteten Klassenzimmer, wie damals gelernt wurde. Ein Physiker zeigt Experimente mit Physikgeräten von damals. Man kann lernen, in der alten deutschen Schrift zu schreiben, und auf dem Schulhof gibt es Kinderspiele von damals.

10 bis 18 Uhr, Hamburger Schulmuseum, Seilerstraße 42

FC St. Pauli-Museum: Ausstellung über Max Kulik

Das FC St. Pauli-Museum im Millerntorstadion ist in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Aktion dabei. Man kann hier zum Beispiel die Original-Meisterschale der 2. Fußball-Bundesliga betrachten. Außerdem sind viele andere Originalstücke und ein Film auf Großbildleinwand mit eindrucksvollen Bildern zu sehen. Zum 125. Geburtstag von Max Kulik zeigt das Museum außerdem eine Ausstellung zum Leben des jüdischen Fußballers und Sportmediziners aus St. Pauli, der vor den Nazis in die USA fliehen musste.

15 bis 22 Uhr, FC St. Pauli-Museum, Heiligengeistfeld 1

Energieberg: Halloween-Kostümwettbewerb für Kinder

Er war mal Deutschlands skandalträchtigste Müllkippe. Heute ist der Energieberg in Georgswerder ein Wissensort mitten in der Natur mit einer atemberaubenden Aussicht auf dem 900 Meter langen "Weg der Horizonte" in 40 Meter Höhe. Es gibt neben der Ausstellung und den öffentlichen Führungen einen Halloween-Kostümwettbewerb für Kinder. Die Lütten können Upcycling-Laternen basteln, und es gibt für verkleidete Kinder auch Süßes und Saures.

10 bis 18 Uhr, Informationszentrum Energieberg Georgswerder, Fiskalische Straße 2

Weitere Informationen Energieberg Hamburg: Von der Giftmülldeponie zum Ausflugsziel Auf dem ehemaligen Müllberg in Georgswerder wird heute Energie produziert. Oben bietet ein Rundweg eine tolle Aussicht. mehr

Weitere Informationen Morgen freier Eintritt in 47 Hamburger Museen Unter dem Motto "seeforfree" öffnen Hamburger Museen morgen ihre Türen. Auch für Fußballbegeisterte gibt es etwas zu entdecken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 30.10.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Erlebnis-Museen