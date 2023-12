100.000 Tickets: Verein KulturLeben verschenkt Eintrittskarten Stand: 06.12.2023 15:25 Uhr "Kultur ist kein Luxus, Kultur ist Lebensmittel" - das ist das Motto des Vereins KulturLeben Hamburg. 100.000 solcher Tickets haben sie jetzt schon verschenkt.

von Antonia Reiff

Ein Konzert, ins Theater gehen oder ein Museum besuchen - viele Menschen können sich Kulturveranstaltungen nicht leisten. Seit fast zwölf Jahren engagiert sich deshalb der Verein KulturLeben Hamburg e.V., Kultur für alle zugänglich zu machen. Sie vergeben gespendete Freikarten. 100.000 solcher Tickets haben sie jetzt schon verschenkt.

Im Foyer der Kunsthalle kommt eine Besucherin strahlend aus der aktuellen Ausstellung: "Ich fand es total schön heute. Es war sehr inspirierend und ich habe viel gelernt. Es war total schön, das zusammen mit einer Bekannten zu machen", erklärt Jenny Wolpers. Die 38-Jährige ist vielseitig interessiert und geht gerne in unterschiedliche Theater und Museen. Sie nutzt und schätzt das Kulturangebot jetzt schon länger:

"Dass es einem ermöglicht, wenn man nicht so viel Geld verdient, trotzdem mitmachen zu können und mit Bekannten etwas machen zu können, dass man die auch mal einladen kann. Das ist total schön, dass man nicht immer darauf angewiesen ist, dass man selber eingeladen wird, sondern auch mal sagen kann, hey, ich habe hier Karten, möchtest du mitkommen. So kann man soziale Kontakte pflegen, das finde ich total schön", sagt Jenny Wolpers.

Verein KulturLeben besteht seit zwölf Jahren

Seit fast zwölf Jahren setzt sich der Verein KulturLeben Hamburg dafür ein, dass alle Menschen, die nicht so gut gestellt sind in unserer Gesellschaft, am Kulturleben teilnehmen können, erzählt die Geschäftsführerin Petra Schilling:

"Hervorgegangen ist die Idee im Wesentlichen aus der Tafelbewegung. So hat es mal angefangen, dieses Prinzip: Es gibt auf der einen Seite einen Überfluss und auf der anderen Seite einen Mangel und man bringt beides so zusammen, dass sich das auch auf den Kulturbereich übertragen lässt", berichtet Petra Schilling über die Idee hinter dem Verein.

Theater und Museen schenken dem Verein Tickets

Der Verein kooperiert mit über 170 Kultureinrichtungen in Hamburg. Theater, Konzerthäuser und Museen schenken dem Verein Tickets und diese werden dann kostenfrei an Kulturinteressierte mit geringem Einkommen vermittelt. Kulturgäste nennen sie ihre Nutzerinnen und Nutzer, sagt Petra Schilling:

"Man kann sagen, unsere Kulturgäste sind ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Die Armutsrisiken sind so vielfältig bei uns, wie es menschliche Geschichten und Lebensläufe gibt, und das bildet sich auch bei uns ab. Wir haben mittlerweile über 15.000 angemeldete Nutzerinnen und Nutzer", so Schilling.

Angebote von der kleinen Bühne bis zur Elbphilharmonie

Online kann man sich bei dem Verein registrieren, Wünsche und Interessen angeben und einen Nachweis über das geringe Einkommen hinterlegen. Dann bekommt man regelmäßig Tickets für Kulturveranstaltungen angeboten. Die Auswahlmöglichkeiten reichen von der kleinen Bühne im Bürgerhaus über Museen bis zur Elbphilharmonie und Staatsoper.

"Es schenkt auf jeden Fall Freude. Für ganz viele Menschen ist es das erste Mal auch eine Überwindung von so einer Schwelle, die sie sich schon lange nicht mehr getraut haben anzugeben", berichtet Schilling.

Bis heute 100.000 Tickets an Kulturgäste vergeben

100.000 Tickets hat der Verein jetzt schon vergeben. Für Petra Schilling ist diese Zahl und das ehrenamtliche Engagement ein großer Erfolg. Die Zahl der Neuanmeldungen von Kulturinteressierten explodiert. Andererseits, sagt die Geschäftsführerin, zeigt das, wie viele Menschen das Angebot brauchen. Petra Schilling beobachtet, wie sich die gesellschaftliche Situation in den letzten Jahren mit der Preissteigerung verschärft hat:

"Das heißt, es geht bei uns immer ein bisschen mit gemischten Gefühlen einher. Trotzdem ist es natürlich auch ein Ausdruck davon, dass unser Konzept funktioniert und dass es angenommen wird. Und das es Freude schenkt. Wir bekommen täglich so viele schöne Rückmeldungen. Das ist wirklich ein sehr sinnstiftendes und Freude spendendes Unternehmen, muss man sagen."

Die Nachfrage nach kostenlosen Kulturtickets ist hoch und der Verein ist durch diesen Erfolg weiter auf Spenden angewiesen. Jetzt zu Weihnachten gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eine Fördermitgliedschaft für ein Jahr zu verschenken.

