Geschenke-Tipps zu Weihnachten: mal nichts Materielles Stand: 14.12.2022 08:24 Uhr Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der sich alles nur um die eine Frage dreht: Was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten - oder schenke ich überhaupt etwas? Wie wäre es dieses Jahr mit was Immateriellem?

von Linda Ebener

Bestimmt sind schon einige von Ihnen durch das ein oder andere Geschäft gelaufen, auf der Suche nach dem perfekten Geschenk oder haben online gestöbert, was eben schnell noch bestellt werden kann. Aber sollte zu Weihnachten das Materielle im Vordergrund stehen? Es gibt auch schöne Alternativen zu der Flasche Wein, dem Buch oder den traditionellen Socken.

Wo gibt es immaterielle Geschenke?

Immaterielle Geschenke finden wir nicht im Laden um die Ecke. Das kann ein gemeinsames Essen in einem guten Restaurant sein, ein Gutschein für einen Museumsbesuch oder der Ausflug in einen Freizeitpark. An der Ostseeküste finden Geschenkesuchende dieses Jahr viele immaterielle Geschenke, verrät Doris Wilmer-Huperz, Sprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Sie selbst liebt es, Zeit zu verschenken. "In der Lübecker Bucht gibt es eine ganze Reihe an schönen Erlebnissen, die man ganz einfach per Gutschein verschenken und natürlich bestenfalls gemeinsam mit dem Beschenkten erleben kann. Dazu gehört zum Beispiel eine Lama-Wanderung am Winterstrand, Fackelwanderungen oder Bernsteinführungen, bei denen man selbst auf Bernsteinjagd geht." Es sind Geschenketipps, die Urlaubsgefühle erzeugen und bei denen die gemeinsamen Erlebnisse im Mittelpunkt stehen.

Darüber hinaus gibt es noch mehr. "Ein absolut unvergessliches Erlebnis, das man auch verschenken kann, ist eine Übernachtung im Schlafstrandkorb. Da ist man auf jeden Fall der letzte am Strand, schläft bei Wellenrauschen ein und morgens in den frühen Morgenstunden, hat man den Strand wieder ganz für sich allein und kann beim ersten Sonnenlicht in die Ostsee hüpfen."

Tierpatenschaften als Geschenk

Abseits von Zeit und schönen Erlebnissen, können auch ganz andere Dinge verschenkt werden, bei denen nichts Materielles besorgt werden muss. Wie wäre es mit einer Tierpatenschaft? Für Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund eine schöne und nachhaltige Geschenkidee. "Das funktioniert so, dass man als Pate oder als Patin monatlich Geld spendet. Wenn man die Patenschaft geschenkt bekommt, spendet jemand anders für einen Geld. Als Pate hat man auch verschiedene Vorteile. Man darf zum Beispiel einmal im Jahr sein Patenkind, also sein Patentier besuchen und schauen, wie es dem Tier bei uns geht." Eine Win-win-Situation - einerseits für das Tier, dem es durch die Patenschaft besser geht, anderseits für den Beschenkten, der als Tierliebhaber etwas mit der Patenschaft zurückgeben kann.

Geschenkideen: Bilder, gemeinsame Radtouren, Theaterbesuche

Was bei der Familie oder den Freunden auch immer gut ankommt, sind Bilder, entweder in Form von selbst gestalteten Fotoalben mit den schönsten gemeinsamen Bildern aus den vergangenen Jahren oder eine digitale Bildergalerie, die sich die Beschenkten jederzeit anschauen können. Vielleicht entstehen die Bilder sogar bei einer gemeinsamen Radtour, zum Beispiel durch das Herzogtum Lauenburg. Kartograph Ole Eggers gibt einige Routentipps. "Wir haben einen wunderschönen Wald zwischen Buchholz und Einhaus, still, ab und zu einen Blick über den See und zu Fuß kann man auch die Treppen zur sogenannten Himmelswiese hinabsteigen. Warum das so heißt: Vielleicht, weil man manchmal einsam mit seinem Partner oder der Partnerin dort liegt und sich wie im Himmel fühlt, mit Blick auf’s Wasser." Das ist natürlich besonders schön im Frühjahr oder im Sommer.

Zur kalten Jahreszeit ist es dann doch angenehmer, wenn das Erlebnis im Warmen stattfindet. Eine Lösung weiß Petra Bolek vom Theater 'Die Komödianten' in Kiel. "Mit einem Theatergutschein kann man gemeinsam ins Theater gehen, hat einen schönen Abend zusammen und erlebt mit dem Beschenkten oder dem Schenker zusammen etwas ganz Neues." Statt viel Geld also lieber viele Gedanken investieren - persönliche Geschenke kommen am besten an.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 14.12.2022 | 07:20 Uhr