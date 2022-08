Wer wird mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet? Stand: 08.08.2022 13:36 Uhr Am Dienstag Vormittag gibt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bekannt, wer in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird. Die seit 1951 als Literaturpreis vergebene Auszeichnung gilt immer noch als die renommierteste im deutschsprachigen Raum.

"Wie jeder, der hier gestanden ist und es nicht wert war, Büchner das Schuhband zu lösen, habe ich es schwer, den Mund aufzutun, den Dank abzustatten mit einer Rede." Mit Ehrfurcht und Demut - so nahm nicht nur Ingeborg Bachmann den Büchner-Preis entgegen, sondern auch Elias Canetti: "Meine Damen und Herren, für eine Ehrung zu danken, die im Namen Büchners geschieht, erscheint mir als tollkühnes Unterfangen. Denn man dankt in Worten, und wer hätte die seinen nicht im Kopf, wenn dieser Name genannt wird. Und wen gibt es in irgendeinem Lande der Erde, der ein Recht darauf hätte, neben diesen Worten eigene zu setzen." Auch Wolf Biermann, sonst weniger bekannt für Bescheidenheit, verneigte sein Haupt: "Falls wir es auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten je vergaßen: gemessen an diesem früh gestorbenen Riesen sind wir alle nur langlebige Zwerge." Aber diese Zwerge haben es in sich.

Büchnerpreisträger waren oft auch Literaturnobelpreisträger

Die bisher 70 Namen umfassende Preisträgerliste besteht fast durchgängig aus wirklich herausragenden Autorinnen und Autoren. Auf der einen Seite fragt man sich: Wer liest heute noch Ernst Kreuder, Martin Kessel oder Ernst Meister. Auf der anderen Seite ist es so, wer aus dem deutschsprachigen Raum den Literaturnobelpreis bekam, war vorher Büchnerpreisträger: Heinrich Böll, Günter Grass, Peter Handke und Elfriede Jelinek. Nur zwei unrühmliche Ausnahmen gibt es: Hermann Hesse. Er hatte den Nobelpreis schon, bevor es den Büchnerpreis überhaupt gab, hätte aber durchaus nachträglich geehrt werden können. Und: Herta Müller - sie ist sicher bisher das größte Versäumnis der Darmstädter Akademie.

Andere wiederum wurden erst sehr spät ausgezeichnet. Jürgen Becker zum Beispiel. Peter Weiss und Oskar Pastior starben, nachdem sie als Preisträger bekannt gegeben worden waren, noch vor der Preisverleihung. Ansonsten ist das Durchschnittsalter mittlerweile eher zwischen Ende 30 und 50, etwa bei Clemens J. Setz, Lukas Bärfuss und Terézia Mora.

Dankesreden der Geehrten sind oft Provokationen

Bei den Dankesreden laufen die Geehrten oft zur Höchstform auf. Erich Fried provozierte, in dem er Büchner 1987 kurzweg in einen potentiellen Terroristen verwandelte: "Es ist wahrscheinlich, dass dieser 20-Jährige sich in unserer Zeit zur ersten Generation der Baader-Meinhof-Gruppe geschlagen hätte. Oder, dass er heute im Gefängnis säße." Und Peter Handke, der später übrigens sein Preisgeld aus Protest gegen seine Ächtung im Serbien-Konflikt zurückgab, wurde sehr persönlich: "Seit ich mich erinnern kann, ekele ich mich vor der Macht. Und dieser Ekel ist nichts Moralisches, er ist kreatürlich, eine Eigenschaft jeder einzelnen Körperzelle. Vor vielen Jahren schlug mich ein Lehrer mit dem Geigenbogen auf den Rücken und jetzt möchte ich aufspringen und ihm den Bogen zerbrechen."

Auch Felicitas Hoppe ließ tief blicken: "Was mich betrifft: ich wollte nie Schriftstellerin werden, ich war es einfach schon immer. Ich schreibe, seit ich sieben Jahre alt bin und wenn die Leute sagten: 'Du willst doch bestimmt mal...', sagte ich: 'Schriftstellerin auf keinen Fall, das ist ein asozialer Beruf. Man kann zwar die ganze Welt erfinden, aber faktisch ist man immer allein.'"

Wer bekommt die Literaturauszeichnung?

Von den 70 Ausgezeichneten waren bisher nur elf Frauen dabei. Ulrike Draesner, Antje Rávik Strubel, Marica Bodrožić und Nora Bossong dürften also größere Chancen haben als Hans-Joachim Schädlich, Arno Geiger oder Navid Kermani. Der Georg-Büchner-Preis wird jährlich während der Herbsttagung der Deutschen Akademie in Darmstadt verliehen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert.

