Mit ihrem Podcast "Ach, nichts ..." über das Ungesagte haben Anne Pretzsch und Gina Enslin den Wettbewerb von ARD Creators gewonnen. Nun starten sie mit ihrer ersten von sechs Folgen.

"Ach, nichts …" erscheint in sechs Folgen jeden Donnerstag ab dem 17. November in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt.

Podcast über das Ungesagte in Beziehungen: "Ach, nichts ...": Wann schweigen wir?

Jeder Mensch kennt das Gefühl: Man würde am liebsten etwas sagen, aber es bleibt bei einem verdrucksten "Ach, nichts …". Warum schweigen wir gegenüber Freund*innen, Eltern, Fremden oder auch uns selbst? Obwohl da Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen sind, die es sich lohnt, laut auszusprechen. Die Künstlerin Anne Pretzsch und die Journalistin Gina Enslin suchen nach Antworten. Mit Blick auf alltägliche Erfahrungen, auf literarische Werke und im Gespräch mit Schriftstellerinnen wollen sie Denkanstöße geben, um das eigene und das kollektive Schweigen zu durchbrechen.

In sechs Folgen beleuchten die beiden Freundinnen verschiedene Beziehungskonstellationen, denn geschwiegen wird aus ganz unterschiedlichen Gründen. Freundinnen oder Freunde reden über alles mögliche, aber nur ganz selten über ihre Beziehung zueinander; bei den Geschwistern oder den Eltern geht es vielleicht um Neid, Status oder Familientabus.

Gäste im Podcast: Anne Stern, Samira El Ouassil und Dilek Güngör

Ganz anders ist es wiederum in öffentlichen Situationen, wo es oft an Mut und Zivilcourage fehlt. Anne Pretzsch und Gina Enslin haben in jeder Folge eine Autorin zu Gast, die in ihrem Werk unser menschliches Kommunikationsverhalten thematisiert. Mit dabei sind unter anderem Anne Stern, Samira El Ouassil und Dilek Güngör.

Kann man noch beim Podcast mitmachen?

Für die letzte Ausgabe des Podcasts sammeln die beiden Hosts auch Erfahrungen von Hörerinnen und Hörern. Die Mailadresse für Ihre Erfahrungen und Anekdoten: achnichts@ndr.de. Diese Ausgabe wird am 5. Dezember 2022 um 19 Uhr wird im Hamburger Club "Eeden" vor Publikum aufgezeichnet, mit den beiden Hosts, der Autorin Katja Lewina, Live-Musik von "Haller" und einer künstlerischen Tanzperformance.

Anne Pretzsch und Gina Enslin gehören zu den Gewinnerinnen und Gewinnern des "ARD Kultur Creators"-Wettbewerbs. Bundesweit hatten sich mehr als 700 junge Kreative mit Audio-, Video- oder Web-Ideen beworben, eine Jury wählte neun Projekte aus, die jeweils von einem ARD-Sender produziert und redaktionell betreut werden. ARD Kultur ist das neue Web-Angebot der ARD.

Produziert wird der Podcast von stereotype media im Auftrag des NDR. Die Redaktion haben Christoph Bungartz und Claus Röck.

