Kultur im Norden für kleines Geld: Tipps der Hörer und Leserinnen Stand: 10.05.2023 13:45 Uhr Viele Hörerinnen und Leser reagieren auf die NDR Kultur Aktion "Kultur und schicken Vorschläge aus dem Norden, wo es Kultur für kleines Geld gibt. Ein kurze Zusammenstellung.

Die NDR Aktion "Trotz Inflation - Viel Kultur für wenig Geld" erreicht viele Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, die nun Vorschläge aus ihrer Region eingesandt haben. Hier sind einige Beispiele.

Bettina Weber aus Harburg empfiehlt: Im Hamburger Süden und im Landkreis Harburg gibt es das Albis Kammerorchester Hamburg, ein Streicher-Ensemble aus Amateuren unter professioneller Leitung, das regelmäßig Konzerte in Kirchen veranstaltet, die man ohne Eintrittsgeld besuchen kann. Die nächsten Konzerte finden am 17. Juni in der Michaeliskirche Neugraben und am 18. Juni in der Kreuzkirche Kirchdorf statt.

Bernd Hartmann aus Hamburg schreibt: Am nächsten Sonnabend den 13. Mai ab 16 Uhr findet im neuen Körberhaus in Hamburg Bergedorf im Lichtwarksaal eine kostenlose Lesung von Texten und Gedichten - begleitet von Klaviermusik- zum Titel "Worte so bunt wie der Frühling" statt. Die Literat:Innen des Leseforums der Körberstiftung binden einen bunten Frühlingsstrauß. Um Anmeldung wird gebeten.

Gregor Johannsen aus Dummerstorf schreibt: Das kleine Landschulmuseum in Göldenitz bei Rostock bietet für wenige Euro einen anregenden Tag. Man kann das alte Schulhaus besichtigen, im Lehrergarten an etlichen Heilkräutern schnuppern, die eigene Uhr mit der Blumenuhr abstimmen, die Fußmuskeln auf dem Barfußpfad trainieren.

Helga Rattay aus Braunschweig empfiehlt: In Braunschweig findet vom 5. bis zum 26. Mai in der Magni-Kirche die Vesperkirche statt. Täglich gibt es um 15 Kaffee, von 15.30 bis 17 Uhr ein kreatives oder informatives Angebot, um 17.30 ein warmes Abendessen und um 19 Uhr ein kulturelles Angebot, alles kostenlos und offen für alle. Das Angebot wird an den Samstagen noch um Angebote für Kinder und Familien erweitert. Die Aktion wird von der Probstei Braunschweig, der Magni Gemeinde, der Landeskirche, der Diakonie und den Initiativen Vesperkirche und Mit Segen unterwegs getragen und von 70 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt.

Uta Bohde aus Kiel schreibt: Im Pop-up Pavillon am Alten Markt 17 in Kiel gibt es wechselnde Ausstellungen mit Begleitprogramm kostenlos. Aktuell: Malerei unter dem Titel "Taxi Driver und andere Geschichten" von Sigurd Heintke-Bohde täglich außer Sonntag von 11-18 Uhr bis zum 27. Mai 2023. Der Pop-up Pavillon wird zur Verfügung gestellt vom Innenstadt Management Kiel und bietet viele unterschiedliche Themen des kulturellen Bereichs an.

