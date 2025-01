Hundertwasser-Museum im Bahnhof Uelzen geplant Stand: 07.01.2025 08:45 Uhr Das Gebäude des Hundertwasser-Bahnhofs in Uelzen hebt sich durch seine Farben und Formen von anderen Bahnhofsgebäuden ab. Nun soll dort ein Architekturmuseum eröffnet werden, das weitere Bauwerke des Künstlers zeigt.

Insgesamt 40 Bauwerke aus aller Welt, die nach Entwürfen des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser errichtet wurden, sollen in dem Architekturmuseum präsentiert werden. Die Liste reicht vom kleinen Stadtcafé in Hamburg-Ottensen bis hin zu Kirchen, Kitas, Wohn- und Fabrikgebäuden in Deutschland und Österreich. Jedes Mal hat Hundertwasser dabei - als erklärter Gegner gerader Linien - eine ganz eigene Architektur geschaffen: bunt, teilweise üppig begrünt, mit vielen runden und ovalen Formen.

Hundertwasser: Ein Gegner gerader Linien

"Wir wollen das gesamte Werk von Friedensreich Hundertwasser im Bereich der Architektur zeigen", sagt Raimund Nowak vom Verein Hundertwasser Bahnhof Uelzen. Auch ein Weingut in Kalifornien, eine Hundertwasser-Toilette in Neuseeland und eine Kläranlage im japanischen Osaka zählen dazu. Präsentiert werden die Bauprojekte auf Text-Bild-Tafeln. Hintergrundinformationen ergänzen die Darstellungen, so Nowak weiter. So sei zu verstehen, was Hundertwasser mit seiner Architektur vermitteln will. Im Eingangsbereich ist außerdem ein Pflanzkübel mit Solarbeleuchtung geplant, der dauerhaft eine Olive verankern soll. Friedensreich Hundertwasser hatte sich einen Olivenbaum im Eingangsbereich gewünscht - ein gespendetes Exemplar ging jedoch ein.

Eröffnung in diesem Jahr

Für die Eröffnung des Museums biete sich der August an, so Nowak. Wegen der Generalsanierung der Strecke Berlin-Hamburg ist dann eine Umleitung über Uelzen geplant, wegen der voraussichtlich mehr Reisende als sonst den Bahnhof benutzen. Nicht alle 40 Architekturprojekte würden in den Bahnhof passen. Mit der Bahn sei Nowak deshalb im Gespräch über die Nutzung der Außenflächen des Bahnhofs.

