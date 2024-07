Banksy überrascht mit Rettungsboot-Aktion bei Idles-Konzert Stand: 01.07.2024 14:01 Uhr Während eines Konzertes der Post-Punk-Band Idles hat Banksy ein Rettungsboot mit Puppen in Rettungswesten über die Zuschauer geschickt. Banksy bestätigte, dass er hinter der Aktion während eines Auftritts der Band beim Glastonbury Festival steckte.

Anfangs glaubten die Zuschauer, dass es sich um einen Teil der Freitagabend-Performance handelt. Ein Sprecher der britischen Punkband sagte der britischen Zeitung "The Guardian" jedoch, dass sie erst nach dem Ende des Auftritts von der Aktion erfahren haben. Passend zur Textzeile "My blood brother is an immigrant, a beautiful immigrant" aus dem Song "Danny Nedelko" tauchte das Boot über der Menschenmenge auf. Darin verurteilt die Band die rechtsgerichtete Einwanderungspolitik der britischen Regierung scharf und ruft zu Zusammenhalt und Mitgefühl auf.

Ambivalenz zwischen Flüchtlingsboot und Partystimmung

Mit der Aktion möchte der Undercover-Künstler wohl die Überfahrt von Migranten mit kleinen Booten über den Ärmelkanal symbolisieren. "Der visuelle Effekt ist wirklich eindrucksvoll", sagt die Kunstvermittlerin Malin Heinecker, die auch für die Hamburger Kunsthalle arbeitet. "Weil dieses Boot aussieht, als würde es über die Wellen reiten, es schwimmt über die Menschenmenge und kentert eben auch mehrfach fast." Noch stärker sei jedoch der emotionale Effekt. "Die Menschen über die das drüberfährt, die sind am Party machen. [...] Das ist eine ganz eigenartige Ambivalenz zwischen diesem Bild des Flüchtlingsbootes und dieser Partystimmung."

Die Idles waren am Freitagabend die letzte Band, die auf der Other Stage gespielt hatte. Zuvor gab es nach Auftritte von Bombay Bicycle Club, Anne-Marie und Headie One. Der britische Schauspieler und Komiker Simon Pegg bezeichnete den Idles-Auftritt als "buchstäblich einen der großartigsten Auftritte, die ich je in Glastonbury gesehen habe".

