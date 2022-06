"ARD Creators" - Das sind die Gewinnerinnen aus dem Norden Stand: 09.06.2022 11:00 Uhr ARD Kultur nennt heute auf der Digitalmesse re:publica die Siegerprojekte des ersten Kreativwettbewerbs "ARD Creators". Dazu gehören Anne Pretzsch und Gina Enslin mit ihrem Podcast "Ach nichts!" über Beziehungen.

Schon der Titel hatte die NDR Jury neugierig gemacht: "Ach nichts! - Ein Podcast über das Ungesagte in Beziehungen". Wer hat sich nicht schon mal gesagt: Warum hast du da geschwiegen? Welche Tabus gibt es selbst bei der engsten Vertrautheit? Welche Hoffnungen, Ängste, Vorwürfe stecken hinter unserem Schweigen? Und wäre es besser, alles zu sagen?

Anne Pretzsch und Gina Enslin, zwei junge Künstlerinnen und Podcasterinnen, haben sich mit der Idee, den Lücken in unserer Kommunikation nachzuspüren, beim Wettbewerb "ARD Creators" beworben - und gewonnen!

"ARD Creators" sucht innovative Projekte für Mediathek

"ARD Creators" ist das erste große Projekt der neuen Gemeinschaftsplattform ARD Kultur, die im Herbst gelauncht wird. Junge Kreative aus ganz Deutschland wurden aufgerufen, sich etwas zum Thema "Verbundenheit" einfallen zu lassen. Das Ziel: innovative Projekte für die Mediathek, Audiothek oder Social Media rund um das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts, im Kleinen und Privaten wie im großen Ganzen.

Fast 700 Einsendungen, 80 aus Norddeutschland

Fast 700 Einsendungen gab es, 80 allein aus Norddeutschland. Neun Projekte wurden prämiert: Kurzfilme, Musik, Podcasts, Digital Art - jede Landesrundfunkanstalt wird eines zusammen mit den Kreativen umsetzen.

Die Siegerinnen und Sieger, die heute auf der re:publica bekannt gegeben werden, bekommen ein Preisgeld von 5.000 Euro. ARD Kultur finanziert die Produktion.

Jury des NDR hat drei Favoriten an ARD Kultur geschickt

Für den NDR haben Isa Scholz von NJOY, Anna Kremer, Claus Röck und Christoph Bungartz vom Programmbereich Kultur die norddeutschen Einsendungen gesichtet und ihre drei Favoriten an die Hauptjury bei ARD Kultur geschickt.

"Bei 'Ach nichts' hatten wir alle das Gefühl: Das kann ein ganz lebensnaher und zugleich tiefgründiger Podcast werden. Herzlichen Glückwunsch an die beiden norddeutschen Gewinnerinnen! Wir sind gespannt, was man alles über das Ungesagte sagen kann und freuen uns auf die Projektentwicklung - bei der wir auch die Expertise von Think Audio einbinden werden", sagte Bungartz stellvertretend für die NDR Jury.

Ende Oktober, Anfang November will ARD Kultur die Produktionen aus allen neun Landesrundfunkanstalten präsentieren. Gina Enslin, eine der beiden Gewinnerinnen, ist heute um 14.40 Uhr live im Interview mit NDR Kultur Redakteur Mischa Kreiskott auf NDR Kultur.

Alle Gewinner*innen und mehr über "ARD Creators" gibt's hier: www.ardkultur.de/creators

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 09.06.2022 | 14:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien