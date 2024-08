Mediathektipps: Polit-Satire, "Ehrliche Leute" und Kasparow-Doku Stand: 17.08.2024 10:45 Uhr Nach Staffel eins von "Powerplay - Smart Girls Go for President" sind in der ARD Mediathek nun sechs weitere Folgen der Polit-Dramedy zu sehen. Außerdem neu: eine Krimi-Satire und ein Porträt über den Schachspieler Garri Kasparow in der Mediathek von Arte.

von Silke Lahmann-Lammert

Die norwegische Serie "Powerplay - Smart Girls Go for President" erzählt von politischen Machtspielen. Und von Männern, die glauben, eine Frau an der Parteispitze sei leicht zu lenken. Aber die junge Ärztin Gro Brundtland zieht an ihren Kollegen vorbei und wird Anfang der 1980er-Jahre die erste Ministerpräsidentin ihres Landes.

"Powerplay - Smart Girls Go for President": Eine Frau an der Spitze Norwegens

Oslo, 1981: Gro Harlem Brundtland hat es eilig. Die neue Ministerpräsidentin ist auf dem Weg zu ihrer Vereidigung beim König.

"Was, meinen Sie, wird seine Majestät dazu sagen, dass Norwegen zum ersten Mal von einer Frau regiert wird?"

"Ich bin mir gar nicht so sicher, ob seine Majestät überhaupt etwas dazu sagen wird."

"Und was erhofft sich das Volk von Ihnen?"

"Ich kann nur sagen, was ich mir persönlich erhoffe. Nämlich das Land gut zu führen: Das hat mit Mann oder Frau nichts zu tun." Szene

Die Spielregeln der Politik muss die Idealistin allerdings noch lernen. Als sie auf der Straße von samischen Frauen angesprochen wird, die gegen den Bau eines Wasserkraftwerks demonstrieren, verspricht sie kurzerhand:

"Ruft einfach mein Büro an und vereinbart einen Termin!" Szene

Die Geschichte - heißt es im Vorspann der Polit-Satire - basiere auf "Wahrheit, Lügen und miesen Erinnerungen". Doch wenn die Ministerpräsidentin sich geschickt gegen die Egomanie ihrer - zumeist männlichen - Parteikollegen durchsetzt, bleibt die Serie nah an der Realität.

"Powerplay - Smart Girls Go for President": Staffel eins und zwei in der ARD Mediathek.

"Ehrliche Leute": Schrille Krimi-Satire aus Belgien

"Hallo, guten Tag, ich bin Kommissar Tom Leroy von der Polizei in Chevin in Belgien. Und ich, ich … hatte gerade einen Unfall mit meinem Wagen." Szene

Wir sehen einen Mann, der vor seinem brennenden Auto einen Notruf absetzt - und wissen als Zuschauerinnen und Zuschauer längst mehr als der Polizist am anderen Ende der Telefonleitung. Kurz vorher haben wir den Kommissar noch dabei beobachtet, wie er einen Wagen mit einer leblosen Frau den Abhang hinuntergestoßen und eigenhändig in Brand gesetzt hat.

Die belgische Serie "Ehrliche Leute" beginnt wie ein klassischer Thriller. Doch je weiter die Geschichte voranschreitet und je leichtgläubiger die Dorfpolizisten auf die Lügen ihres Kollegen hereinfallen, desto mehr entwickelt sie sich zu einer schrillen Krimi-Satire.

Die Handlung schlägt unerwartete Kapriolen und - so viel sei verraten - es kommen noch einige Leichen hinzu.

Alle sechs Folgen von "Ehrliche Leute" gibt es noch bis zum 14. November in der Mediathek von Arte.

"Garri Kasparow - Rebell und König des Schachspiels": Schach, Politik und Propaganda

Ein Porträt auf Arte erzählt vom Aufstieg des Schach-Wunderkindes Garri Kasparow zum größten Spieler des 20. Jahrhunderts. Der sowjetischen Regierung, die sich sonst gern mit den Erfolgen ihrer Schach-Champions schmückte, war der Mann aus dem Kaukasus ein Dorn im Auge, denn:

Das von Selbstzweifeln geplagte Land klammert sich an Karpov. Szene

...den Schachweltmeister der Jahre 1975 bis 1985.

Für die Propaganda ist er der ideale Homo Sowjeticus, fügsam und unauffällig. Aus einer russischen Arbeiterfamilie und gut frisiert. Kasparow ist sein Gegenteil: Er sucht eine andere Wahrheit als die Einheitsstimme der Kommunistischen Partei. Szene

Spannend wie ein Krimi beleuchtet die Doku nicht nur Kasparows Leben, sie enthüllt auch, wie eng Schach, Politik und Propaganda in der Sowjetunion miteinander verknüpft waren.

Reisen Sportdelegationen ins Ausland, ist der KGB immer mit dabei. In den Hotels gab es Kameras und Mikrofone. Szene

"Garri Kasparow - Rebell und König des Schachspiels" - noch bis zum 15. November in der Arte-Mediathek.

