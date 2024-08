Mediathektipps: Drama-Serie "Limbo", "Manhunt" und Lauf-Doku Stand: 03.08.2024 12:00 Uhr Um einen Autounfall, der eine Freundschaft in Schweden zerbrechen lässt, langwierige Fahndungen nach einem Serienkiller in England und die Historie des 100-Meter-Laufs bei Olympia geht es in unseren Mediathektipps.

von Bettina Peulecke

Vielschichtiges Beziehungsgeflecht: "Limbo"

Ebba, My und Gloria sind beste Freundinnen. Das gilt auch für ihre Kinder. Nach einem nächtlichen Autounfall ihrer Teenagersöhne treffen sie sich im Krankenhaus, zunächst ohne genau zu wissen, was passiert ist. Dann erhalten sie unterschiedliche Nachrichten.

Für Lukas, den Fahrer des Wagens, ging der Unfall glimpflich aus, wird den Eltern gesagt. "Mit Lukas ist alles in Ordnung. Er hatte Glück. Eine gebrochene Nase und eine leichte Gehirnerschütterung. Aber wir werden ihn sicherheitshalber über Nacht zur Beobachtung hier behalten."

Ebba, ohnehin die aufbrausendste Mutter von allen, trifft es härter.

Hallo, Entschuldigung, ich will jetzt endlich wissen, wo mein Sohn ist.

Hat keiner mit euch gesprochen?

Nein, wir warten und warten und warten.

Er wird immer noch operiert.

Operiert? Was denn für eine Operation?

Also, euer Sohn wurde mit einem schweren Schädeltrauma eingeliefert. Er wird aber von einem sehr erfahrenen Gehirnchirurgen operiert. Dialog aus "Limbo"

Die schwedische Mini-Drama Serie "Limbo – Gestern waren wir noch Freunde" zeigt in sechs Episoden, wie sich im weiteren Genesungsverlauf der Teenager die Familien voneinander entfernen und die Freundschaft der drei Frauen letztlich auch an Schuldzuweisungen zerbricht.Bis 19. September in der ARD Mediathek.

Krimi-Serie "Manhunt" - Jagd nach einem Serienmörder

Die Serie "Manhunt" basiert auf wahren Ereignissen und den Memoiren eines leitenden Ermittlers. Die ersten beiden Staffeln der mitreißenden Serie erzählen von einer der schwierigsten und langwierigsten Fahndungen der britischen Polizei, nachdem die Leiche einer jungen Französin gefunden wurde.

Detective Colin Sutton wird nach der erfolgreichen Aufklärung einer anderen Mordserie von seinem Chef – gegen den Willen mancher Kollegen – mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt. Er macht von Anfang an klar, wo er steht:

Die meisten von Ihnen kennen mich schon, aber für die anderen, ich bin eher John Major als Churchill, wenn´s ums Reden geht. Also sag ich jetzt einfach, sowohl ich als auch Sie , wir alle hier geben alles, was wir haben, ok? Einfach alles. Das war´s… Zitat aus "Manhunt"

Staffel 1 und 2 der britischen Serie von "Manhunt" liefern definitiv mehr Spannung als viele andere ihres Genres. Bis Anfang September in der ARD Mediathek abrufbar.

Geschichte des Laufens "Die schnellsten Beine der Welt"

"Der Sprint zum Ruhm beginnt damit, sich komplett zu fokussieren. Ganz bei sich, in seinem Körper und in der Situation zu sein.", heißt es zu Beginn der Arte-Doku "Die schnellsten Beine der Welt".

Geschätzte drei Milliarden Menschen weltweit zuschauen, wenn bei den Olympischen Sommerspielen in Paris das 100-Meter-Finale stattfindet. Wenn der schnellste Läufer der Welt bei maximaler Beschleunigung ein Geschwindigkeit von fast 45 Stundenkilometern erreicht. Die Dokumentation "Die schnellsten Beine der Welt" erzählt die Geschichte des 100 Meter Laufs am Beispiel von Läufern wie dem Jamaikaner Usain Bolt, und beleuchtet die Geschichte der Königsdisziplin der Leichtathletik:

1896 fanden in Griechenland – Wiege Olympias – die ersten Sommerspiele der Neuzeit statt. Bei den Teilnehmern dieses 100 Meter Laufs ist die Starttechnik noch sehr individuell. Zitat aus "Die schnellsten Beine der Welt"

"Die schnellsten Beine der Welt" - bis 21. August in der Arte Mediathek zu sehen.

