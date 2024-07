Mediathektipps: "The Father", "Clan" und "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" Stand: 19.07.2024 17:59 Uhr Eine Tochter, die sich von ihrem demenzkranken Vater verabschieden muss, vier flämische Frauen, die sich ihres Schwagers entledigen und Sportler, die ihren Olympia-Traum aufgeben - unsere aktuellen Mediathektipps:

von Bettina Peulecke

"The Father": Herausforderndes Demenz-Drama

Mit stolzen 83 Jahren erhielt Anthony Hopkins seinen zweiten Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Demenzkranker in der Verfilmung des Theaterstücks "Der Vater" von Florian Zeller, einem der renommiertesten Dramatiker Frankreichs.

Wenn du keine Pflegerin hier haben willst, dann muss ich...

Was denn? Musst du was?

Papa, du musst das verstehen...

Es ist meine Wohnung! Unglaublich, du platzt hier rein als ob – ich hab´keine Ahnung, wer diese Frau ist. Ich habe sie um nichts gebeten.

Sie soll dir hier helfen.

Ach helfen, wobei denn?

Ich brauche sie nicht. Ich brauche niemanden. Dialog aus "The Father"

Man glaubt es ihm aufs Wort, wenn man diesen rüstigen Mann mit dem schlohweißen Haar und den wachen Augen sieht. Er ist eine kultivierte Erscheinung in einer gepflegten Wohnung. Eine Pflegerin? Wofür sollte dieser distinguierte ältere Herr, der gern Opern hört, die brauchen? Warum will seine Tochter, großartig gespielt von Olivia Colman, das bloß nicht kapieren?

Was soll der Unsinn?

Wovon redest du?

Wo ist Anne?

Bitte?

Anne, wo ist sie?

Ich bin hier! Dialog aus "The Father"

Dass es sich hier um ein intelligent und herausfordernd inszeniertes Demenz-Drama mit einem herausragenden Hauptdarsteller handelt, offenbart sich langsam, aber kraftvoll."The Father", bis 18. August in der ARD Mediathek verfügbar.

"Clan": Schräge Comedyserie mit starken Frauenfiguren

Jean-Claude, Güte war dein Maßstab. In dir erkennen wir den fürsorglichen, treuen Ehemann , den pflichtbewussten Vater, den aufmerksamen Schwager… Filmzitat aus "Clan"

Bei der Beerdigung von Jean-Claude herrscht in der flämischen Kleinstadtkapelle nicht nur Bedauern über dessen Tod. Wie sich in Rückblenden herausstellt, war er ein widerlicher Ehebrecher und Erpresser. Davon ahnt seine Witwe jedoch nichts. Und sie ist fassungslos, als zwei Versicherungsagenten bei ihr vor der Tür stehen und Fragen stellen. Ihre Schwester, die sie sofort danach besucht, jedoch ist alarmiert:

Die von der Versicherung sind heute da gewesen.

Aha.

Wegen der Formalitäten haben sie gesagt.

Sie fragten nach meinem Alibi.

Nach was?

Na ja, wo ich war als Jean-Claude gestorben...

Ja ja, ich weiß, was ein Alibi ist - und?

Die haben mir Fragen über seinen Tod gestellt, als würden sie bezweifeln, dass es nur ein Unfall gewesen ist Filmzitat aus "Clan"

Dass es kein Unfall gewesen ist, das wissen die vier Schwägerinnen von Jean-Claude nur zu gut. Und die Frauen beschließen bei einem gemeinsamen Treffen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen...

Wer wird vier Frauen aus der beschissenen Provinz jemals verdächtigen ihren Schwager um die Ecke gebracht zu haben…? Filmzitat aus "Clan"

Die belgische Comedyserie "Clan" punktet mit typisch schrägem Humor und ausdrucksstarken Frauenfiguren. Bis Mai kommenden Jahres in der ARTE Mediathek.

Turnen ist, glaube ich, die härteste Sportart der Welt. Filmzitat aus "Turnen - 60 Sekunden Perfektion"

In knapp einer Woche beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Die Miniserie "Turnen – 60 Sekunden Perfektion" zeigt in vier Folgen den Kampf der besten Turnerinnen und Turnern der Welt um Perfektion, Anerkennung und Selbstbestimmung

Sie begleitet Barren-Weltmeister und Deutschlands Sportler des Jahres Lukas Dauser auf seiner Reise Richtung Paris. Und verfolgt Elisabeth Seitz‘ Wettlauf gegen die Zeit, nachdem sie sich im Herbst die Achillessehne gerissen hatte und an einem Comeback im Eiltempo arbeitetet.

Beim Turnen zeigen sich Athletik, Akrobatik und Anmut in einem. Das Resultat vieler Jahre Schufterei hat ein kleines Zeitfenster, um gesehen zu werden: Gebündelt in einer Minute Perfektion, in einer makellosen Übung.

Die Miniserie "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" ist bis auf weiteres in der ARD Mediathek abrufbar.

