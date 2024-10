Mediathektipps: "Papicha", "Steeltown Murders" und "Ein Volksbürger" Stand: 12.10.2024 13:08 Uhr In den Mediatheken gibt es einen berührenden Spielfilm über mutige junge Frauen in Algerien, eine neue Krimiserie aus England und ein bemerkenswertes Theaterstück mit brisantem Inhalt.

von Anja Rosenow

"Papicha - der Traum von Freiheit": Packender Film nach wahren Begebenheiten

Algerien in den 1990er-Jahren. Nedjma und ihre Freundinnen scheren sich nicht um den zunehmenden Islamismus im Land und den Bürgerkrieg. Sie studieren, haben Spaß und Nadjma designt nebenbei Mode. Doch ihre Freiheit wird immer mehr eingeschränkt, sie wird bedrängt, sich zu verschleiern.

Schließlich wird Nedjmas ältere Schwester vor ihren Augen erschossen. Kurz danach hat Nedjma einen Plan.

Ich veranstalte eine Modenschau zum Thema Hijab. Ein Hijab ist fünf Meter lang. Ich entwerfe eine Kollektion. Etwas, das vorher noch nie da war. Nedjma in "Papicha - der Traum von Freiheit"

"Papicha" ist ein packender Film nach wahren Begebenheiten über junge Frauen, die ein Stück Freiheit bewahren wollen. Zu sehen ist er bis zum 6. November in der ARD-Mediathek.

"Steeltown Murders": Vierteilige Krimiserie aus England

In den 1970er-Jahren passierten im südwalisischen Stahlarbeiterort Port Talbot drei Morde. Die Opfer: junge Frauen. Der Täter wurde damals nie ermittelt. 30 Jahre später werden die Fälle wieder aufgenommen. Detective Paul Bethell, der als Jungpolizist vor 30 Jahren mit den Fällen betraut war, will ins Ermittlungsteam. Pauls neue Chefin ist zögerlich.

- Ich würde lieber ganz neu anfangen, anstatt alte Fehler aufzuarbeiten.

- Klar, versteh ich, aber DNA ist DNA.

- Wenn die geringste Chance besteht, den Mann vor Gericht zu bringen, können Sie sicher sein, dass ich mein Bestes gebe.

- Danke, dass Sie gekommen sind, Ihr Engagement ist bewundernswert. Dialog in "The Steeltown Murders"

Schließlich darf Paul die alten Fälle bearbeiten. Und er holt einen wichtigen Kollegen von damals an seine Seite.

- Also, wie groß ist unser Team?

- Na ja, vorerst sind wir nur zu dritt.

- Was? Du sagtest, wir sind mindestens zehn. Du hast gesagt, dass wir genügend Leute haben und nur deshalb hab ich zugesagt. Dialog in "The Steeltown Murders"

Zu dritt also gilt es, die Täter-DNA mit allen Männern abzugleichen, die 1973 zwischen 16 und 50 Jahre alt waren. Ein schier unmögliches Unterfangen. "Steeltown Murders" erzählt nach einem wahren Fall in vielen Rückblenden die Ermittlungen von 1973 und stellt sie den neuen Ansätzen 30 Jahre später gegenüber. Zu sehen ist die vierteilige Serie bis zum 2. November in der Arte Mediathek.

"Der Volksbürger": Politisch brisantes Theaterstück

Wir sind im Raum der Bundespressekonferenz, aber es sind keine Pressevertreter vor Ort, sondern Publikum. Die Bundespressekonferenz ist anlässlich ihres 75. Geburtstages erstmals Schauplatz eines brisanten Theaterstücks. Fabian Hinrichs spielt Dominik Arndt, den charismatischen Wahlsieger einer populistischen Partei bei Landtagswahlen.

Es freut mich sehr, heute Abend bei Ihnen zu sein. Das wird vielleicht einige von Ihnen überraschen, weil es haben ja nicht immer alle nette Sachen über mich geschrieben. Aber ich kann 'ne Menge ab und den Journalisten oder die Journalistin habe ich noch nicht getroffen, die mich wirklich treffen kann. Dominik Arndt in "Ein Volksbürger"

Zuvorkommend, klar, intelligent und deutlich verkörpert Hinrichs einen Polit-Emporkömmling, der, legal gewählt, die Demokratie zu erschüttern bereit ist. Das sehr sehenswerte, politisch hoch brisante Theaterstück "Ein Volksbürger" ist eine Versuchsanordnung nach Recherchen des Juristen Maximilian Steinbeis. Die Aufzeichnung des Stücks ist bis zum 2. Oktober 2027 in der Arte Mediathek zu sehen.

