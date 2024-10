Mediathektipps: "Drei Gänge und ein Todesfall", "Die Jagd nach Raoul Moat" und "Vater bekannt" Stand: 05.10.2024 12:23 Uhr Neu in der ARD Mediathek: die Groteske "Drei Gänge und ein Todesfall", die packende Thriller-Serie "Die Jagd nach Raoul Moat" und die Dokumentation "Vater bekannt - ein Samenspender und seine 30 Kinder".

von Silke Lahmann-Lammert

Manchmal wundert man sich, unter welchen Titeln fremdsprachige Filme ins deutsche Kino kommen: Die rabenschwarze Groteske "The trouble with Jessica" zum Beispiel läuft hierzulande als "Drei Gänge und ein Todesfall". Offenbar wollten die Verleiher damit an den Erfolg der britischen Komödie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" anknüpfen. Dabei spielt der Originaltitel auf einen noch bedeutenderen Film an: Hitchcocks satirisches Meisterwerk "The trouble with Harry". Mag der deutsche Titel in die Irre führen - sehenswert ist "Drei Gänge und ein Todesfall" allemal.

"Drei Gänge und ein Todesfall": Rabenschwarze britische Komödie

Und darum geht's: Tom und Sarah haben ihre Freunde Richard und Beth zum Dinner in ihr Londoner Stadthaus eingeladen. Die Gastgeber sind wenig begeistert, als das Paar Jessica mitbringt - eine Bestsellerautorin, die für ihre Streitsucht berüchtigt ist. Dabei haben Tom und Sarah ganz andere Sorgen:

"Wir müssen das Haus verkaufen."

"Was?"

"Ja, kaum zu glauben, aber andere Leute haben Probleme. Und zwar richtige Probleme. Und da geht es nicht darum, mit wem sie flirten, sich zudröhnen oder vögeln wollen!" Filmzitat

Wenige Minuten später haben Tom und Sarah jedoch ein weiteres Problem: Ausgerechnet in ihrem Garten setzt die exzentrische Jessica ihrem Leben ein Ende. Tom will die Polizei rufen. Aber seine Frau hält ihn zurück:

"Der Käufer!"

"Welcher Käufer?"

"Unser Käufer! Wenn er erfährt, was hier passiert ist, wird er das Haus nicht kaufen, richtig?" Filmzitat

Der Originaltitel "The Trouble with Jessica" ist eine Anspielung auf Alfred Hitchcocks Klassiker "Immer Ärger mit Harry". In beiden Filmen geht es um das Kunststück, sich einer Leiche zu entledigen. Unter dem deutschen Titel "Drei Gänge und ein Todesfall" ist die rabenschwarze Komödie noch bis zum 21. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar.

"Die Jagd nach Raoul Moat": Packende Thriller-Serie

Obwohl er im Knast sitzt, terrorisiert Raoul Moat seine Ex-Freundin mit Anrufen:

"Hallo Samantha, ich bin’s. Schon wieder." Filmzitat

Samantha hat sich ein neues Leben aufgebaut und möchte mit ihrem früheren Partner nichts mehr zu tun haben. Kurz vor Ende seiner Haft besucht sie Moat im Gefängnis und beschwört ihn:

"Ich bitte dich das zum letzten Mal, Raoul. Bitte, bitte, kannst du dich fernhalten von mir und unserem Mädchen?" Filmzitat

Der britische Dreiteiler "Die Jagd nach Raoul Moat" beruht auf einem realen Fall. Nach seiner Haftentlassung ging der Türsteher, Bodybuilder und Gewalttäter auf einen Rachefeldzug, der die Northumbria Police zehn Tage lang in Atem hielt.

"Du hast einen anderen! Ich breche ihm seinem verfickten Rücken!"

"Das würde ich an deiner Stelle nicht tun, Raoul." Filmzitat

Nahezu physisch spürbar zeichnet die True-Crime-Serie die Gewalt eines Mannes nach, der seine Ex-Freundin als sein persönliches Eigentum betrachtet.

"Er ist ein Karatelehrer."

"Oh, toll! Dann sag' Jacky Chan, dass wir uns nächste Woche sehen." Filmzitat

Ungeheuer spannend und authentisch: "Die Jagd nach Raoul Moat" ist noch bis zum 4. November in der ARD Mediathek verfügbar.

"Vater bekannt": Dokumentation über ein ungewöhnliches Lebensmodell

Die kleine Juna guckt sich zusammen mit ihrer Mutter Fotos an:

"Den hast du noch gar nicht kennengelernt, deinen Bio-Papa. Da hab ich dir aber immer von erzählt." Filmzitat

Gerrit ist der Mann, der mit seiner Samenspende dafür gesorgt hat, dass es Juna gibt - und nicht nur sie. Der Hamburger Filmemacher ist der biologische Vater von 29 weiteren Kindern.

"Es ist für mich nicht ganz mein Papa, aber irgendwie doch." Filmzitat

Anders als die anonymen Spender einer kommerziellen Samenbank hält Gerrit Kontakt zu seinen Kindern. Zwar spielt er in ihrem Leben keine aktive Rolle, aber die Jungen und Mädchen kennen ihren "Bio-Papa" und treffen ihn und ihre 29 Halbgeschwister alljährlich auf einem Sommerfest. Katharina Herrmann beleuchtet in ihrem Film "Vater bekannt - ein Samenspender und seine 30 Kinder" das ungewöhnliche Lebensmodell. Die Dokumentation ist bis zum 08. Oktober 2026 abrufbar in der ARD Mediathek.

