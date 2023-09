Mediathektipps: "Duelle", "This Is Going to Hurt", "Dog days" Stand: 23.09.2023 13:14 Uhr Warum die Sozialdemokraten Rosa Luxemburg und Friedrich Ebert zu erbitterten Feinden wurden und was das Problem zwischen Angela Davis und Ronald Reagan war, darum geht es in der Dokureihe "Duelle" - und in den heutigen Mediathektipps.

von Katja Eßbach

"This Is Going to Hurt": Schonungslos, offen, britisch lustig

Adam Kay ist Assistenzarzt in einem englischen Krankenhaus: Das hier ist die Gynäkologie. In der Regel steuerst du das Schiff allein. Es ist ein Riesenschiff, es brennt lichterloh und keiner hat Zeit dir zu erklären, wie du es auf Kurs hältst. Serienzitat

Kay ist chronisch übermüdet und überfordert, die Verhältnisse auf der Geburtsstation sind chaotisch:

Was freie Betten angeht, herrscht hier Warnstufe rot. Aber eigentlich sind wir fast schon bei schwarz. Serienzitat

Der junge Arzt arbeitet in Doppelschichten und vernachlässigt sein Privatleben. Selbst auf dem Junggesellenabschied seines besten Freundes wird er von seinem Chef zurück ins Krankenhaus beordert:

Der Stationsarzt für die Nachtschicht ist nicht erschienen. Aber sagen Sie gern, wenn Sie etwas Wichtigeres zu tun haben. Nein, ich kann kommen. Serienzitat

Dann begeht Kay einen folgenschweren Fehler … "This is going to hurt" ist nichts für schwache Nerven: Zu sehen sind explizite Bilder aus dem OP, viel Blut und komplizierte Geburten. Aber die Serie ist auch sehr britisch lustig, direkt und wirklich schonungslos offen. Geschrieben hat sie der echte Adam Kay, ein früherer Arzt, der mittlerweile Autor und Comedian ist. Alle sieben Folgen stehen bis Anfang November in der ZDF-Mediathek.

"Dog Days": Sommerfeeling für den Herbstanfang

Was haben Hunde nur an sich, dass sie uns so viel Freude bringen? Filmzitat

Diese Frage stellt und beantwortet der amerikanische Episodenfilm "Dog Days". In dem kreuzen sich die Wege verschiedener Hundeliebhaberinnen und Hundeliebhaber. Da ist beispielsweise Liz, die mit ihrem Hund Sam eine Tierpsychologin aufsucht:

Die Trennung war wirklich schwer für Sam, sein Stuhlgang ist unterirdisch. Tut mir leid, soll ich hier wirklich über seinen Stuhlgang reden? Das hier ist der allerbeste Ort, um über seinen Stuhlgang zu sprechen. Filmzitat

In "Dog Days" wird viel gebellt, gerannt, sich verliebt, entliebt, gestritten und gelacht. Ein federleichter Sommerfilm für den Herbstanfang, mit prominenten Darstellerinnen wie Vanessa Hudgens, Eva Longoria und Nina Dobrev. Noch vier Tage in der ARD-Mediathek.

"Duelle": Auf den Punkt und sehr erhellend

In der Arte-Mediathek steht eine unterhaltsame 10-teilige Dokureihe über ganz besondere historische Duelle der Geschlechter. Da sind beispielsweise Rosa Luxemburg und Friedrich Ebert:

November 1918: Der Erste Weltkrieg endet, das deutsche Kaiserreich fällt auseinander. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird erster Reichspräsident der Weimarer Republik, Rosa Luxemburg, ebenfalls Sozialdemokratin, kämpft für eine radikale Revolution. Serienzitat

Wie konnte es dazu kommen, dass diese beiden glühenden Sozialdemokraten zu erbitterten Feinden wurden? Oder im Jahr 1970:

Angela Davis, kommunistische Aktivistin, wird einer Geiselnahme in Kalifornien beschuldigt. Gouverneur von Kalifornien ist damals Ronald Reagan. Er sieht es als seine Mission, das Land vor der roten Gefahr zu retten. Serienzitat

In den zwölfminütigen Folgen der Dokureihe "Duelle", einer Mischung aus Spiel- und gezeichneten Comicszenen, sowie Originalaufnahmen, geht es um zwischenmenschliche Ereignisse der Zeitgeschichte. Auf den Punkt und sehr erhellend. Abrufbar in der Arte-Mediathek.

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm