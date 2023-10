Mediathektipps: "Kidnapping", "Slava der Hund" und "Aufgestaut" Stand: 01.10.2023 12:29 Uhr Die Krimiserie "Kidnapping" über das Verschwinden eines Mädchens, die Miniserie "Slava der Hund" über eine ukrainische Familie und ihren Hund sowie die Dramedy "Aufgestaut" über die Klimaproteste sind die heutigen Mediathektipps.

von Silke Lahmann-Lammert

"Kidnapping": Fesselnde Krimiserie über ein verschwundenes Kind

Aus einer Kinderkrippe wird ein Mädchen entführt. Kurz darauf tauchen Kleidungsstücke der Kleinen auf. Wahrscheinlich wurden sie aus einem fahrenden Auto geworfen:

"Linker Schuh, Größe 21. Die Sachen entsprechen der Beschreibung der Erzieher. Er hat ihr neue Kleider angezogen, damit sie keiner erkennt!" Filmzitat

Das gekidnappte Mädchen ist die Tochter einer Dänin und eines iranischen Asylbewerbers. Für Kommissar Larsens Kollegen steht fest: Der Vater muss der Entführer sein.

"Früher oder später finden wir sie. Also sag's uns besser gleich!"

"Warum sollte ich meine Tochter entführen?" Filmzitat

Während seine Kollegen sich auf den Iraner Zaid kaprizieren, ermittelt Rolf Larsen in eine andere Richtung: DNA-Spuren auf einer Zigarettenschachtel führen nach Polen. Noch ahnt der Kommissar nicht: Er ist einem organisierten Netzwerk auf der Spur. Schon bald wird der Fall ihn mehr betreffen, als ihm lieb ist.

"Meine Tochter! Wo ist meine Tochter?" Filmzitat

Anders W. Berthelsen, Zofia Wichłacz und Charlotte Rampling spielen die Hauptrollen in der fesselnden Krimiserie "Kidnapping". Alle acht Folgen der ersten Staffel stehen bis zum 19. November, die gesamte zweite Staffel bis zum 25. Januar 2024 in der Arte Mediathek.

"Slava der Hund": Magisch und poetisch, für Kinder und Erwachsene

Familie Lutsenko hat ihr Zuhause verloren.

"Es passieren wirklich seltsame Dinge: Manchmal ist es ein Hund, der vom Himmel fällt und manchmal fällt eine Bombe auf dein Haus." Filmzitat

Am nächsten Morgen macht die Familie aus der Ukraine sich auf den Weg nach Hamburg. Erschrocken hören Andryi und seine kleine Schwester Alona:

"Papa wird nicht mit uns fahren. Es tut mir leid - kein Mann darf das Land mehr verlassen." Filmzitat

Zum Glück dürfen die Kinder ihre Hündin Slava mitnehmen, die auf die Familie aufpassen soll. "Slava der Hund" ist eine Miniserie für Kinder und Erwachsene. Magisch und poetisch, heiter und melancholisch zugleich erzählen die sechs Folgen von einer Flucht und den Schwierigkeiten, in der Fremde anzukommen. Heike Makatsch, Sibel Kekilli und Silke Bodenbender gehören zum hochkarätigen Ensemble der Serie, die bis zum 15. September 2025 in der ARD Mediathek abrufbar ist.

"Aufgestaut": Dramedy über Klimaproteste

Finn ist zum ersten Mal dabei. Mit einer Gruppe von Aktivisten klebt er sich auf einer Kreuzung fest, um für konsequentere Maßnahmen gegen den Klimawandel zu protestieren.

"Dann los. Keiner muss mitmachen, wisst ihr?" Filmzitat

Einer der Autofahrer, die im Stau festsitzen, ist der Paketbote Lew. Sein Boss sitzt ihm im Nacken:

"Was ist los? Du lagst doch gerade noch gut in der Zeit! Denk' an deine Probezeit, mein Freund." Filmzitat

Die Dramedy "Aufgestaut" versucht die Gratwanderung, das aufgeladene Thema der Klimaproteste mit Humor zu betrachten. Alle sechs Folgen bleiben bis zum 28. September 2024 in der ZDF Mediathek.

