Mediathektipps: "Borgen", "Sweat" und "Crossfire" Stand: 10.09.2023 06:00 Uhr Wie bringt man ein in die Jahre gekommenes Fitnessstudio wieder auf Vordermann? Was ist wichtiger, Umweltschutz oder wirtschaftliches Wachstum? Und lässt sich ein Urlaubstrauma jemals überwinden? Antoworten liefern die Mediathektipps.

von Bettina Peulecke

"Borgen": Politische Intrigen und Machtkämpfe

Der Hubschrauber am Himmel wird skeptisch von dem alten Inuit-Mann beobachtet. Warum kommen Männer aus Dänemark nach Grönland? Weil man offenbar einen wertvollen Fund gemacht hat:

"Wir haben ja schon einige Voruntersuchungen durchgeführt. (...) Herzlichen Glückwunsch Männer, ihr habt Öl gefunden!" Filmzitat

Was geschieht nun? Soll gefördert werden? Darüber geraten zwei der führenden Politikerinnen Dänemarks aneinander:

"Die neue dänische Regierung führen zwei Powerfrauen: Premierministerin Signe Krogh, 41, von der Arbeiterpartei und Außenministerin Brigitte Nyborg, 53, von den Neuen Demokraten teilen die Welt unter sich auf." Filmzitat

Politische Intrigen und Machtkämpfe - das ist der Stoff, aus dem die dänische Erfolgsserie "Borgen" gemacht ist. In der vierten Staffel widersetzt sich Außenministerin Brigitte Nyborg der Premierministerin und ihrem Streben nach Profit durch Ölforderung, weil sie Bedenken wegen des Umweltschutzes hat. Wie immer überzeugt Sidse Babette Knudsen als charismatische Politikerin Nyborg. Im vergangenen Jahr erhielt sie für ihre darstellerische Leistung den internationalen TV Preis "Rose d'Or". Die Vierte Staffel der Serie "Borgen" ist bis zum 13. Oktober in der Arte Mediathek zu sehen.

Weitere Informationen "Borgen" in der Arte Mediathek Die dänische Kult-Politserie "Borgen" erzählt die Geschichte vom Kampf um politische Macht und den persönlichen Opfern, die die ambitionierte Politikerin Birgitte Nyborg dabei bringen muss. extern

"Sweat": "Fitcom" zwischen Fatshaming und Generationskonflikten

"Die Perle" ist ein Fitnessstudio, das, wie sein Besitzer Raimund, unübersehbar etwas in die Jahre gekommen ist. Raimund wird von Detlev Buck herrlich retro und ehrlich-schnodderig-sexistisch dargestellt. Gleichzeitig ist er rührend besorgt um sein Team, dem er etwas Wichtiges mitzuteilen hat:

"Ich habe hier angefangen mit ein paar Hanteln, ein paar Eisen. Dank meiner Motivation sind alle gekommen. (...) Auch wenn meine Tochter gesagt hat: Verkauf' den Laden und gut ist. "Die Perle" ist mein Baby, aber jetzt ist Zeit für eine neue Generation!" Filmzitat

Und die kommt in Form des Möchtegern-Influencers Theo daher. Der hat allerlei Ideen, die beim altgedienten Team jedoch eher wenig Anklang finden. Da geht es um Fatshaming, Generationskonflikte und inzwischen höchst unangebrachte Umgangsformen:

"Was haltet ihr von einer Belästigungsbeauftragten?" Filmzitat

Sechs bis zu 25-minütige Folgen hat diese "Fitcom", in der mal mehr, mal weniger gelungen unterschiedliche Millieus und Lebensstile aufeinander treffen. "Sweat" ist bis September nächsten Jahres in der ARD Mediathek abrufbar.

Weitere Informationen "Sweat" in der ARD Mediathek Das Fitness-Studio "Perle" und sein Besitzer Raimund sind in die Jahre gekommen. Zeit für einen Relaunch mit Promibonus: Ex-TV-Star Theo Anders übernimmt. extern

"Crossfire - Tod in der Sonne": Aufwühlende britische Mini-Serie

Eigentlich sollte es ein entspannter Familienurlaub auf Teneriffa von drei befreundeten Paaren und ihren Kindern werden. Doch dann passiert etwas Furchtbares:

"Wir glauben, dass sie gradlinig verläuft, nicht wahr? Die Zeit meine ich. Ein Tag folgt auf den anderen, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bis etwas so gewaltiges geschieht, dass die Zeit stehen bleibt." Filmzitat

Dieses gewaltige Ereignis geschieht, als am Hotelpool plötzlich Schüsse fallen, Menschen verletzt werden und Panik ausbricht. Jo, die Mutter zweier Kinder, deren Ehe gerade in einer Krise steckt, ist ehemalige Polizistin und gibt sich dem Sicherheitschef des Hotels zu erkennen. Zusammen versuchen sie, die Attentäter aufzuhalten und möglichst viele Menschenleben zu retten. Aber nicht alle werden das Drama überleben. Nach ihrer Rückkehr in die Englische Heimat hadert Jo mit ihrer Rolle als vermeintliche Heldin:

"Es hat dich niemand darauf vorbereitet, wie schrecklich die Welt ist, wenn du wieder nach Hause kommst. Wie schwer du an deinen eigenen Erinnerungen trägst." Filmzitat

Die aufwühlende, vierteilige britische Mini-Serie "Crossfire - Tod in der Sonne" ist bis 27. September in der ZDF Mediathek zu sehen.

Weitere Informationen "Crossfire - Tod in der Sonne" in der ZDF Mediathek Als der Familienurlaub in einem Resort auf den Kanarischen Inseln wegen einer bewaffneten Geiselnahme aus den Fugen gerät, muss sich eine Mutter und Ex-Polizistin bewähren. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonnabend | 09.09.2023 | 17:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm