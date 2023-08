Mediathektipps: "Arcadia", "Normal People" und "Zimmer 301" Stand: 19.08.2023 14:44 Uhr Wer früher in Deutschland den Fernseher einschaltete, bekam vor allem Serien aus den USA zu sehen. Das hat sich gründlich geändert. Drei europäische Perlen sind "Arcadia", "Normal People" und "Zimmer 301".

von Silke Lahmann-Lammert

"Arcadia": Belgisch-niederländisch-deutsche Sciene-Fiction-Serie

Pieter Hendricks lebt mit seiner Frau und seinen erwachsenen Töchtern in dem abgeschotteten Zukunftsstaat "Arcadia". Gemeinsam feiert die Familie die Hochzeit von Pieters Tochter Alex. Kaum hat der Brautvater seine Rede begonnen, stürmen Sicherheitskräfte die Feier.

"Ich habe den Befehl, Sie und Ihre Familie zu verhaften."

In "Arcadia" darf nur wohnen, wer einen bestimmten Punktestand auf der staatlichen Skala erreicht. Alle Anderen werden in die unwirtliche "Außenwelt" verbannt - ein Ort, an dem nur wenige Menschen überleben. Pieters Töchter haben Spitzenwerte bei den sogenannten "Bürgerscores". Doch nun behauptet die Geheimpolizei, dass mit den Punkten der Schwestern etwas nicht stimmt.

"Der Algorithmus berechnet den Bürgerscore auf Basis von IQ, Ausbildung, Lohn, Gesundheit, Gewicht, Fitness, gesellschaftlichem Beitrag und Einhaltung der Gesetze von Arcadia. Der Algorithmus macht keine Fehler."

"Nein, normalerweise nicht. Aber jemand hat ihn manipuliert."

Als Täter haben die Sicherheitsbeamten ihren Vater ausgemacht. Nun steht die Familie vor der Wahl: mit dem Regime kooperieren oder Widerstand leisten. Die spannende Science-Fiction-Serie "Arcadia" stellt die Frage nach der moralischen Verantwortung des Einzelnen in einem Überwachungsstaat. Alle acht Folgen stehen bis zum 18. August 2024 in der ARD Mediathek.

"Normal People": Irisches Liebesdrama nach Sally Rooneys Roman

Marianne kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus, in dem sie emotional vernachlässigt wird. In ihrer Klasse ist das hochbegabte Mädchen eine Außenseiterin.

"Ich weiß, du hasst mich wahrscheinlich. Aber du bist der Einzige in der Schule, der mit mir spricht."

"Ich habe nie gesagt, dass ich dich hasse."

Connell ist die einzige Ausnahme. Der gleichaltrige Teenager ist der Sohn der Haushälterin von Mariannes Familie. Anders als Marianne ist Connell in der Schule sehr beliebt.

"Ich denke, es wäre seltsam, wenn etwas zwischen uns passieren würde."

"Es muss ja keiner erfahren."

"Normal People" nach dem Roman von Sally Rooney ist eine bittersüße Liebes- und Coming-of-Age-Geschichte. Einfühlsam, berührend und ohne sentimentalen Zuckerguss erzählt. Alle zwölf Folgen kann man bis zum 25. September in der ZDF Mediathek sehen.

"Zimmer 301": Britisch-finnischer Nordic-Noir-Krimi

Die Thrillerserie "Zimmer 301" beginnt mit einer Rückblende: Im Jahr 2007 versammelt sich Familie Kurtti zur Midsommerfeier in ihrem Ferienhaus. Statt auf seinen Sohn Tommi aufzupassen, schläft Seppo auf dem Sofa ein. Als er aufwacht, ist der Kleine im Wald verschwunden. In einiger Entfernung entdeckt Seppo den Nachbarsjungen Elias. Er hält ein Gewehr im Anschlag und drückt ab. Dann springt die Handlung in die Gegenwart. Wir sehen Seppo am Grab seines Sohns:

"Der Tag ist immer noch sehr schwer für mich."

Elias, schließen wir, muss damals den kleinen Tommi erschossen haben. Doch ein anonymer Brief sät Zweifel.

"Keine Blumen am Grab. Denkt ihr noch an mich?"

Bei einem Familienurlaub in Griechenland holt die Vergangenheit alle, die damals im Sommerhaus waren, wieder ein. Alle sechs Folgen der fesselnden Nordic-Noir-Krimiserie "Zimmer 301" bleiben bis zum 6. November in der Arte Mediathek.

