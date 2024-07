Mediathektipps: "Dicte", "Operation Marea Negra", "Die Verteidiger" Stand: 08.07.2024 12:59 Uhr Die aktuellen Mediathektipps entführen in düstere Ecken von Dänemark, ins spanische Drogenmilieu und erzählen die wahre Geschichte eines Fussballspielers aus Bahrain.

Die dänische Journalistin Dicte Svendson ist gerade zurückgekehrt in ihre Heimatstadt Aarhus, als sie von ihrer Redaktion zu einer Schlägerei gerufen wird. Durch Zufall entdeckt sie dabei die Leiche einer jungen Frau. Der zuständige Kommissar John Wagner ist gar nicht begeistert, dass sich die hartnäckige Frau in seine Ermittlungen einmischt.

Sie solle sich raushalten aus der Polizeiarbeit, befindet er. So beginnt die erfolgreiche dänische Serie "Dicte - Die Unbestechliche". Doch Wagner muss einsehen, dass sie gemeinsam ein effektives Team bilden: Er, der rationale Polizist, sie die Emotionale, die von ihrer Empathie für die Opfer angetrieben wird. Mit einem dramatischen Entführungsfall geht es in die dritte Staffel, die mit einigen Jahren Verspätung nun ihre Deutschlandpremiere feiert.

"Dicte - Die Unbestechliche" ist nicht so düster wie andere Nordic-Noir-Serien, aber spannend. Im Mittelpunkt stehen die Heldin, ihr soziales Umfeld und ihr persönliches Drama. Denn Dicte wird von traumatischen Erinnerungen verfolgt. Ihre Eltern, Anhänger der Zeugen Jehovas, haben einst ihr Baby zur Adoption freizugeben. Die Frage, was aus ihrem Sohn geworden ist, lässt sie nicht los. Verkörpert wird sie bravourös von der dänischen Schauspielerin Iben Hjejle. Alle drei Staffeln im Original mit Untertiteln gibt es jetzt in der Arte Mediathek.

"Operation Marea Negra" in der ZDF Mediathek

Nando hat es geschafft. Der Amateurboxer aus dem spanischen Galizien ist spanischer Meister.

"Wie hoch ist das Preisgeld" - "Eine Flugreise für zwei Personen" - "Ohne Scheiß, kein Preisgeld?" "Kein Preisgeld, das ist Amateurboxen." Film-Zitat

Nandos Zukunft ist ungewiss. Soll er weiter als Wachmann arbeiten? Oder seinem Großvater auf seinem Fischerboot helfen? Seine Cousine Chemma macht ihm ein Angebot. Trotz aller Warnungen lässt sich Nando von seinem Onkel als Drogenkurier zu einem riskanten Job anheuern. In einem Schmuggler-Tauchboot soll Nando Drogen über den Atlantik schmuggeln. Die Polizei hat sein Boot bereits auf dem Schirm.

Qualitativ eher unauffällig, greift die vierteilige spanische Serie "Operation Marea Negra" ein spannendes Thema auf: Schmuggler-Tauchboote, die sich nur knapp unter der Wasseroberfläche bewegen. In der Regel werden sie von südamerikanischen Drogenhändlern genutzt, aber in jüngerer Zeit sind sie auch vor Spanien aufgetaucht. Die vier Folgen bieten viel Drama und viel Action. Zu finden in der ZDF-Mediathek.

"Die Verteidiger" in der Arte Mediathek

Hakeem al Araibi, ein junger Fußballspieler aus Bahrain, gilt als aufstrebendes Talent. Doch als er sich 2011 im Zuge des "Arabischen Frühlings" an Protesten beteiligt, wird er verhaftet und gefoltert. Er kommt wieder frei und flieht nach Australien. In Abwesenheit wird er erneut beschuldigt und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Als er ein Visum für seine Hochzeitsreise nach Thailand beantragt, beginnt eine unglaubliche Geschichte, in das drei Länder, zwei Königsfamilien und der mächtigste Sportverband der Welt, die FIFA, verwickelt sind. Nach seiner Verhaftung in Thailand beginnt ein Wettlauf mit der Zeit: Sollte er nach Bahrain ausgeliefert werden, droht ihm der Tod.

Die australische Doku "Die Verteidiger" berichtet von der weltweiten Kampagne von Menschenrechtlern, die am Ende zur Freilassung Hakeems führte, gibt Einblicke in die gewissenlose Politik der FIFA, und lässt Hakeem seine Geschichte erzählen. "Die Verteidiger" zu finden in der Arte-Mediathek.

