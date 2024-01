Mediathek-Tipps: Thriller, Familiensaga und Natur-Doku Stand: 13.01.2024 14:11 Uhr Eine schwedische Familiensaga, ein Mann ohne Gedächtnis im australischen Outback und die Dokumentation "Ein Jahr auf unserer Erde"- das sind unsere Mediathektipps

von Bettina Peulecke

Stockholm, 8. Mai 1945: Radio Oslo meldet die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die temperamentvolle Nina Löwander läuft auf die Straße um ihre Freude darüber mit allen zu teilen. Spontan küsst sie ein junger Mann, den sie später am Tag überraschend im familieneigenen Restaurant wiedersehen wird …

Die schwedische Serie "The Restaurant" folgt der Familie Löwander, die eines der angesehensten Restaurants in Stockholm betreibt. Ninas älterer Bruder Gustav führt das kleine Unternehmen, das in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Über drei Jahrzehnte und vier Staffeln lang zeigt die Familiensaga persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen von der Nachkriegszeit bis zu den Unruhen der 1968er Jahre. Authentisch ausgestattet, ambitioniert und aufwendig produziert bis Mitte Juni in der ARTE Mediathek zu sehen.

"The Tourist": Thriller-Groteske im Stile der Coen-Brüder

Nach einem Autounfall im australischen Outback kann sich der Fremde an nichts mehr erinnern: "Ich frag mich andauernd, ob mich irgendwer vermisst? Eltern, die auf meinen Anruf warten. Freunde. Irgendwer. Ne Frau, ein Mann, ein ausgehungerter Hund? Und dann denke ich: Was, wenn da keiner ist? Wenn es keinen interessiert, wo ich bin …"

Zumindest kann der Mann sich noch selbst orientieren. An einer Tankstelle entdeckt er ein Handy - sein Handy, wie sich herausstellt, das auch prompt klingelt. Jemand am anderen Ende der Leitung will offenbar mit ihm sprechen:

"Hey Mann, sagen Sie mir, was los ist, worum geht's denn?"

"Ich bin in einem Erdfass, irgendwo vergraben, Mann."

"Was, vergraben?"

"Hör mir zu...man hat mich vergraben..ja."

" Ganz ruhig, woher kennen Sie mich?" Dialog aus "The Tourist"

Nach und nach kommen ein paar Dinge ans Tageslicht, aber warum ein Killer mit rotem Cowboyhut ihn verfolgt, weiß der Fremde immer noch nicht … "Fifty Shades of Grey"-Frauenschwarm Jamie Dornan spielt die Hauptrolle in der Serie "The Tourist", eine Thriller-Groteske mit Anklängen an die frühen Filme der Coen-Brüder. Bis August in der ZDF Mediathek.

Vierteilige Doku: "Ein Jahr auf unserer Erde"

Weil unsere Erde leicht geneigt um die Erde kreist, entstehen Jahreszeiten, einzigartig in unserem Planetensystem. Zwölf Monate lang wurde an 60 verschiedenen Orten dieser Welt gedreht. Die aufwendige Natur-Dokumentation "Ein Jahr auf unserer Erde" zeigt, was der ständige Wechsel von Tageslänge, Wetter und Klima für einige Bewohner unseres Planeten bedeutet und wie damit umgegangen wird.

Die vierteilige Doku-Reihe begleitet die verschiedensten Tierfamilien rund um den Globus jeweils im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mit all den Herausforderungen und Chancen, die die Jahreszeiten bereithalten. "Ein Jahr auf unserer Erde" ist bis November nächsten Jahres in der ARD Mediathek abrufbar.

