Mediathektipps: "Wo seid ihr?", "Mafia und Banken" und "Blue Carbon" Stand: 09.12.2023 13:32 Uhr In den drei Dokumentation geht es um die Verstrickung von Banken mit der Mafia, um die Geschichte einer jüdischen Großfamilie aus Stralsund und um eine junge Frau, die sich gegen den Klimawandel engagiert.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Blue Carbon - Die Superkraft der Natur": Eine DJane gegen den Klimawandel

"Ich bin Jayda Guy. Mein Künstlername ist Jayda G."

"Sie ist die Queen des Disco-House." Filmzitat

Jayda G., DJane und Influencerin, ist aber nicht nur die Queen des Disco-House - ihr geht es mittlerweile um mehr, wie die ARD Dokumentation "Blue Carbon - Die Superkraft der Natur" erzählt. Denn sie engagiert sich für blauen Kohlenstoff, Blue Carbon - ein Zukunftsthema:

"Als DJ bin ich erfolgreich. Jetzt will ich meinen Erfolg einsetzen für etwas, an das ich glaube." Filmzitat

Jayda Guy ist nämlich auch Biologin und hat zehn Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet.

"Ich bin ein Nerd." Filmzitat

Ein sehr sympathischer dazu. Und Jayda hat ihr Thema gefunden: ganze Ökosysteme, die CO2 binden können.

"Der Klimawandel ist so ein erdrückendes Thema. Man fühlt sich hilflos." Filmzitat

Damit das nicht so bleibt, packt Jayda Guy das Thema voller Hoffnung an, reist in Küstengebiete und erklärt, wie Blue Carbon in punkto Klimawandel helfen kann. Es ist eine spannende und interessante Reise, mit viel Musik und Lachen - hoffnungsvoll. "Blue Carbon - Die Superkraft der Natur" ist eine sehenswerte Dokumentation und steht bis zum 25. Februar 2024 in der ARD-Mediathek.

"Mafia und Banken": Doku-Reihe über organisierte Kriminalität

Was haben vermeintlich seriöse Banken mit der Mafia zu tun? Dieser Frage geht Arte in der dreiteiligen Doku-Reihe "Mafia und Banken" nach. Sie beleuchtet die schmutzigen Deals zwischen der Finanzwelt und der organisierten Kriminalität. Die erfährt eine erste Blütezeit in der Zeit der Prohibition und nutzt sie, um mit dem verbotenen Alkohol enorme Geschäfte zu machen.

"Die Handelsspanne bei illegal importiertem Whiskey war ungefähr so hoch wie heute bei Kokain. Die organisierte Kriminalität hat Vertriebsnetze und Lieferketten aufgebaut. Das geht nur, wenn viele Leute mitmachen." Filmzitat

Vor allem ein Name fällt in diesem Zusammenhang: Lucky Luciano. Der entwickelt mit seinem Freund Meyer Lansky ein lukratives Geschäftsmodell: Zinswucher bei Krediten für Unternehmen, die in Schwierigkeiten stecken.

"Luciano und Lansky gingen strategisch vor. Das ist wirklich bemerkenswert. Luciano sagte über Lansky, er könne hellsehen, sah immer einen Schritt voraus und wüsste, wie man Chancen nutzt." Filmzitat

Es ist der Startschuss für die Verstrickung der Banken in illegale Geschäfte der Mafia - und diese Verstrickung geht weit über die Ära Lucky Luciano hinaus. "Mafia und Banken", die hochinteressante Doku-Reihe von Arte, ist bis zum 21. Mai 2024 in der Arte Mediathek zu sehen.

"Wo seid ihr? Das Schicksal einer jüdischen Familie": Eine weltweite Suche

Die Heilgeiststraße 89 ist ein wunderschönes Giebelhaus im Zentrum von Stralsund. Mit diesem Haus ist eine bewegende Geschichte verbunden: die der jüdischen Großfamilie Blach. Während der Nazi-Zeit wurden viele von ihnen ermordet, einige konnten fliehen. Als Friederike Fechner das Haus kaufte, wusste sie nichts von den Schicksalen der Familie. Erst später spürt sie 60 Nachfahren der Blachs in den unterschiedlichsten Ländern auf. Sie kannten einander kaum und neue Verbindungen entstanden.

"Ich habe nicht gewusst, dass ich Verwandte habe in Boston, nur fünf Minuten weg von mir. Es ist wie eine Art Erweiterung, Ausdehnung. Außerdem sind Friederike und Martin tolle Freunde geworden." Filmzitat

"Wo seid ihr? Das Schicksal einer jüdischen Familie" ist eine sehenswerte Dokumentation vom NDR aus der Reihe "Unsere Geschichte". Sie ist für ein Jahr in der Mediathek zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonnabend | 09.12.2023 | 17:20 Uhr

