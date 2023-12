Mediathektipps: "Davos 1917", "Der Tatortreiniger...aus England" und "Gudrun Gut" Stand: 23.12.2023 13:11 Uhr Es geht von der Schweiz im ersten Weltkrieg, über englischen Humor bis in den Berliner Untergrund. Unsere Mediathektipps zu den Feiertagen finden Sie dieses Mal alle in der ARD Mediathek.

von Bettina Peulecke

In der Schweiz bereits sensationell gestartet ist die neue Erfolgsserie "Davos 1917". Das ernste Drama spielt während des ersten Weltkriegs. Beim englischen Tatortreiniger wird es dagegen schwarzhumorig. Zum Schluss erzählt Gudrun Gut, Gründungsmitglied der Band "Die Einstürzenden Neubauten", ganz selbstbewusst aus ihrem Leben.

Eine junge Krankenschwester gerät in "Davos 1917" ins Visier der Geheimdienste

Wenn Leben und Tod aufeinandertreffen offenbare sich das wahre "Ich", sagt die Schweizer Krankenschwester Johanna. Sie weiß, wovon sie spricht. Es ist 1917. Der erste Weltkrieg tobt. Johanna war an der Westfront und kehrt hochschwanger von ihrem Rotkreuz-Einsatz nach Davos zurück. Der Vater sorgt dafür, dass ihr das Kind nach der Geburt sofort weggenommen wird und Johanna soll einen einflussreichen Mann heiraten. Ihre Schwester ist auch keine Hilfe.

Vielleicht sollte ich einfach fort gehen.

Hört doch auf. Vater beschützt dich. Welcher recht schaffende Mann würde eine wie dich noch nehmen?

Eine wie mich? Sag´doch gleich Kriegshure.

Eine Kriegshure, ja, das bist du! Filmszene

In der neutralen Schweiz herrscht Frieden. In Davos betreibt Johannas Familie ein "Curhaus" - mit teilweise sehr reichen, sehr geheimnisvollen Gästen. Wie sich herausstellt, wimmelt es nur so von Spionen! Inspiriert von wahren Ereignissen, erzählt "Davos 1917" die Geschichte einer jungen Frau zwischen Schicksalsergebenheit und Selbstbehauptung, die sich aus Mutterliebe auf ein gefährliches Spiel mit den Geheimdiensten einlässt. Die sechsteilige Mini-Serie "Davos 1917" ist bis Juni nächsten Jahres in der ARD Mediathek abrufbar.

Schräger Humor mit Wicky als "Der Tatortreiniger...aus England"

In Norddeutschland ist Bjarne Mädel als "Tatortreiniger" unterwegs - in England sein Kollege Greg Davies alias "Wicky". Der freut sich dieses Jahr wieder auf die Weihnachtsverlosung im Pub. Als erster Preis winkt ein Pferd - und zwar ein echtes! Dabei versucht seine Schwester ihn immer wieder davon zu überzeugen, doch gemeinsam ihren Vater zu besuchen, denn der hat immerhin dem Enkel einen Hund gekauft. Der Tatortreiniger kontert.

Weißt du, wie oft ich ihn um einen Hund gebeten habe als wir Kinder waren? Ich wollte nichts anderes. Und er hat immer gesagt nein. Also, ich werde definitiv nicht gehen. Er verdient es allein zu sein, und das weißt du.

Und du wirst genauso enden wie er. Denk nochmal darüber nach. Er ist ein alter Mann und es ist Weihnachten. Filmszene

Dann ruft aber auch noch die Pflicht: Eine Eisdiele wurde zu einem blutigen Tatort, und Wicky muss nicht nur den störrischen Stammkunden Robert mit Pfirsich-Melba versorgen, sondern sperrt sich auch noch versehentlich in der Kühlkammer ein. Dumm gelaufen, aber am Ende wie immer positiv und voller schrägem Humor. "Der Tatortreiniger...aus England. Merry Clean Christmas" steht bis zum 19. Januar in der ARD Mediathek.

In den Underground in der Doku "Gudrun Gut"

Seit 40 Jahren schreibt Gudrun Gut Undergroundmusikgeschichte. Ein filmreifes Leben über das sie jetzt eine sehr eigenwillige Mini-Serie gemacht hat. Sie ist Gründungsmitglied der Kultband "Die Einstürzenden Neubauten". Ihr Nachname ist eine Idee Ihres Bandkollegen Blixa Bargeld, erzählt sie.

Den Namen hat mir Blixa gegeben, weil ich das wohl immer gesagt habe. Keine Ahnung. Denn mein richtiger Name ist der von meinem Vater und mein Vater und meine Mutter, die haben sich ziemlich früh getrennt ich hab´mit meinem Vater nicht so viel zu tun gehabt, und dementsprechend wollte ich den Namen auch nicht behalten. Deswegen habe ich "Gut" angenommen. Filmzitat

Und der Name ist ihr Programm, auch im Rückblick auf ihre Karriere, erzählt die Künstlerin im Film ganz selbstbewusst. Sie sei stolz auf die verrückten Sachen, die sie gemacht hat - einfach gut. Die dreiteilige Dokumentation "Gudrun Gut" ist bis 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.

