Julia Quinn zu Besuch in Hamburg: Ein Hauch von Bridgerton Stand: 17.10.2024 11:27 Uhr Die Bridgerton-Bücher und auch die Netflix-Serie über Liebe und Intrigen im britischen Adel des 19. Jahrhunderts sind ein Welterfolg. Am Mittwoch war die Autorin der Bridgerton-Saga Julia Quinn mit Daniel Kaiser in Hamburg zur Teatime.

von Daniel Kaiser

Bei englischem Tee, Scones und Gurkensandwiches plauderte Julia Quinn in einem Hamburger Café über ihre Bücher. "Das ist sehr britisch hier - außer dass da auf dem Bild Queen Elizabeth II. zu sehen ist", findet die Erfolgsautorin, die darauf anspielt, dass mittlerweile Elizabeths Sohn Charles III. auf dem englischen Thron sitzt.

Julia Quinn schreibt seit fast 25 Jahren mit großem Erfolg immer neue Geschichten von der Familie Bridgerton. Seit vier Jahren gibt es die Netflix-Serie, die in Sachen Kostümen und Casting noch einen Schritt weitergeht: Adels-Fantasy mit allem Drum und Dran. Rund um Bridgerton ist eine ganze Welt entstanden. Menschen treffen sich zu Bridgerton-Events. Julia Quinn war auch mal heimlich da: "Es war total verrückt, dieses ganzen verkleideten Leute zu sehen, wie sie Hofknickse machen und spezielle Cocktails trinken. Ich war inkognito da - nicht verkleidet - und schaute mir das von Weitem an und dachte: 'Oh mein Gott. Das ist unglaublich'!"

Weitere Informationen 3 Min 3. Staffel "Bridgerton": Alberner Eskapismus auf höchstem Niveau Auch die neue Staffel ist alberner Eskapismus auf allerhöchstem Niveau und mach nicht nur Spaß, sondern leider auch süchtig. 3 Min

Quinn: Beim Lesen einfach mal Spaß haben

Die Bücher sind wunderbare Unterhaltungsliteratur. Wenn mancher da mit der Stirn runzelt - egal! "In den USA ist es völlig in Ordnung, Filme zum Spaß anzuschauen. Aber Bücher sollen einen immer weiterbringen. Man muss etwas lernen. Ich verstehe nicht, warum man beim Lesen nicht einfach auch mal nur Spaß haben darf." Im Café zeigt Julia Quinn mit Begeisterung viele Fotos von den Bridgerton-Dreharbeiten.

Autorin in "Queen-Charlotte"-Folge zu sehen

Einmal taucht sie selbst in einem Spin-Off der Serie auf. "In der sechsten Folge von 'Queen Charlotte' kann man mich kurz sehen. Ich sitze da auf einer Parkbank mit einer Perücke - man erkennt mich also nicht gut. Das war eine spontane Entscheidung, deshalb passte das Kleid nicht ganz, und sie mussten mich buchstäblich hineinnähen. Danach mussten sie mich rausschneiden. Es war ein heißer Tag und ich rief: "Bitte holt mich aus dem Kleid raus!"

Weitere Informationen Königin Charlotte aus Mirow: Netflix-Serie löst Urlaubs-Boom aus Eine Mecklenburgerin wurde einst britische Königin. Doch wie viel Mirow steckt tatsächlich in der Serie "Queen Charlotte"? mehr

Faible für Königshäuser

Die Queen oder den König hat sie noch nicht getroffen. Aber Julia Quinn hat als US-Amerikanerin ein Händchen für Royals. Nicht nur für das britische Königshaus, sagt sie. "Ich würde nicht sagen, dass ich das intensiv verfolge. Aber ich kenne mich mit den Königshäusern in anderen Ländern aus. Ich bewundere vor allem Kronprinzessin Victoria von Schweden. Sie scheint ein guter Mensch zu sein."

Kampf gegen Bann von Büchern aus Bibliotheken

Gerade schreibt sie an keinem neuen Buch. Bridgerton muss warten. Stattdessen ist sie als Aktivistin für die gute Sache unterwegs. "Ich bin die nationale Botschafterin für den Verein 'Every Library'. Da geht es darum, dass in den USA immer wieder Bücher aus Bibliotheken verbannt werden. Das wird immer schlimmer. Es ist wirklich schrecklich. Ich versuche den Menschen klarzumachen, dass es in der Geschichte der Menschheit niemals die, die Bücher verboten haben, die Guten waren. Es waren immer die Bösen."

Julia Quinn hat ein Gespür für gute Geschichten und einen Sinn für das wirklich Wichtige.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 16.10.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien