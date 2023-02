"Im Westen nichts Neues" gewinnt Bafta als bester Film

"Im Westen nichts Neues": Sieben Baftas für Antikriegs-Drama Stand: 20.02.2023 08:52 Uhr Edward Bergers "Im Westen nichts Neues" ist die erste deutsche Kino-Verfilmung des Klassikers von Erich Maria Remarque. Er wurde am Sonntag mit sieben Baftas, darunter als "bester Film" ausgezeichnet. Beitrag anhören 4 Min

von Anna Wollner

Das für neun Oscars nominierte deutsche Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" hat drei Wochen vor der Preisverleihung in Los Angeles bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen abgeräumt und ist als Bester Film ausgezeichnet worden. Der Film von Regisseur Edward Berger holte am Sonntagabend in London insgesamt sieben der Bafta-Trophäen, so viele wie kein nicht-englischsprachiger Film zuvor. "Was für ein Abend, ich kann es nicht glauben", schwärmte Berger, der auch den begehrten Preis als Bester Regisseur erhielt.

Hoffnungen auf neun Oscars

Bei der Oscar-Verleihung könnte mehrfach der Satz fallen: "And the Oscar goes to: 'Im Westen nichts Neues'." Das Filmteam um Regisseur Berger und Produzent Malte Grunert kann sich Hoffnungen auf bis zu neun der Auszeichnungen machen. Die Verleihung findet am 12. März in Los Angeles statt.

Erste deutsche Verfilmung des Klassikers von Erich Maria Remarque

Nach kurzer Zeit im Kino steht die Netflix-Produktion seit dem 27. Oktober im Streamingportal. Die Bilder in Edward Bergers Neuauflage von "Im Westen nichts Neues" sind mitunter kaum zu ertragen.

Die Geschichte handelt von Paul Bäumer, der als junger Gymnasiast von den patriotischen Reden seines Lehrers mitgerissen wird und sich freiwillig als Soldat im Ersten Weltkrieg meldet. Nichtsahnend, was ihn dort erwartet.

Die Brutalität des Krieges wird erzählt aus der Sicht von Paul Bäumer, gespielt vom überragenden Felix Kammerer. Er muss an vorderster Frontlinie lernen, was Krieg wirklich heißt.

Kriegsthriller "Im Westen nichts Neues" ist brandaktuell

Der Film will weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Er zeigt einfach das Schonungslose des Krieges, die Sinnlosigkeit, wie hier Hunderttausende Männer geopfert werden. Er ist dreckig, schmutzig, brutal, es gibt minutenlange Nahkampfszenen, das Blut spritzt auf die Kamera und überall ist Schlamm.

Bergers Film ist realistisch und doppelt erschreckend angesichts der aktuellen Entwicklungen des Krieges in der Ukraine. Brandaktuell, so Berger im Interview: "Im Grunde hat sich die Geschichte nicht verändert. Vor 100 Jahren sind die jungen Menschen in den Krieg gezogen und wurden von Demagogen durch Propaganda und Manipulation dazu bewegt, dies mit Begeisterungsstürmen zu tun. So ist es heute auch. Das hat sich nicht geändert."

Neuer Erzählstrang bremst die Nähe zum Kriegsgeschehen

Berger erweitert den Film allerdings um einen Erzählstrang, der im Buch nicht vorkommt: die Friedensverhandlungen zwischen Deutschen und Franzosen zum Waffenstillstand im Zug und die Diskussionen der deutschen Diplomaten - unter anderem Daniel Brühl als Matthias Erzberger - untereinander. Die reale Rahmenhandlung nimmt den Fokus von der emotionalen Fronterfahrung, bremst die Nähe zum Kriegsgeschehen aus. Für Berger ist das ein erzählerischer Gewinn:

"Diese Verhandlung im Zug wurde hinterher von Nationalisten benutzt, um Matthias Erzberger und generell der Politik die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass sie versagt haben und den Krieg verloren haben", so Berger. "Gegen den Willen des Militärs, die einfach sagten, wir hätten ihn auch gewonnen, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Das hat am Ende zum Zweiten Weltkrieg geführt. Und darauf wollte ich ein Schlaglicht werfen, dass das erst der Anfang war."

"Im Westen nichts Neues" beeindruckt durch seine realistische Inszenierung, die Unmittelbarkeit und Aktualität.

Im Westen nichts Neues Genre: Drama Produktionsjahr: 2022 Produktionsland: Deutschland, USA, Vereinigtes Königreich Zusatzinfo: Mit Daniel Brühl, Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer u.v.a. Regie: Edward Berger Länge: 147 Minuten FSK: ab 16 Jahre Kinostart: ab 29. September 2022

