Zamarin Wahdat gewinnt Preis beim Sundance Film Festival Stand: 03.02.2021 16:40 Uhr Die Hamburger Regisseurin Zamarin Wahdat hat beim Sundance Film Festival den Preis für den besten internationalen Kurzfilm gewonnen. In "Bambirak" geht es um ein afghanisch-stämmiges Mädchen und seine Rassismus-Erfahrungen.

Das von Schauspiellegende Robert Redford gegründete Filmfestival in den USA findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr virtuell statt. Wahdat gibt mit dem Kurzfilm "Bambirak" ihr Regiedebüt. Auch das Drehbuch stammt von der 31-Jährigen, die als Kind mit ihren Eltern aus Afghanistan nach Hamburg gekommen ist.

Großen Teile des Films drehte Wahdat in der Hansestadt, unter anderem im Hafen sowie in den Stadtteilen Steilshoop und Fuhlsbüttel. Die Heldin des Films, ein afghanischstämmiges Mädchen, muss sich mit alltäglichem Rassismus auseinandersetzen. "Letztes Jahr einen Oscar und ein Jahr später die Sundance-Auszeichnung für ihr Regiedebüt - spätestens nun ist klar: Zamarin Wahdat ist ein Name, den die Filmwelt sich merken sollte!", sagte Helge Albers, Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, nach dem Bekanntwerden der Auszeichnung.

2020 Oscar für "Learning to Skateboard in a Warzone"

Ihren Durchbruch als Kamerafrau feierte Wahdat 2020, als "Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a girl)" der Oscar als Bester Dokumentar-Kurzfilm verliehen wurde. Der Film spielt in Kabul und erzählt von einer gemeinnützigen Nichtregierungsorganisation, die in Kabul eine Schule unterhält, in der sie Mädchen neben Lesen und Schreiben auch das Skateboardfahren beibringt. Wahdats nächstes Projekt ist weniger international: Mit Regisseurin Mia Spengler wird sie einen Tatort drehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 03.02.2021 | 16:42 Uhr