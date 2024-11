Serie "Black Sands": Autorin Hamilton über Islands Traumata Stand: 11.11.2024 09:20 Uhr Aldís Amah Hamilton aus Island hat bei den Nordischen Filmtage Lübeck die zweite Staffel ihrer Krimiserie "Black Sands" präsentiert. Die 33-jährige Hauptdarstellerin hat erst spät zum Schauspiel gefunden - und ist Drehbuchautorin der Serie.

von Patricia Batlle

Gerade erst hat die Preisverleihung der Nordischen Filmtage Lübeck stattgefunden. Island war gleich mehrfach bei der Gala auf der Bühne, denn Regisseur Rúnar Rúnarsson ist für einen Kurz- und für einen Langfilm ausgezeichnet worden. Seine Hauptdarstellerin Katla Njálsdóttir nahm für ihn beide Preise entgegen. Außerdem wurde die Produktion "Ein Tag ohne Frauen" (USA/Island) von Pamela Hogan als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Darin werden die historischen Ereignisse eines Tages in Island erzählt, an dem fast 90 Prozent aller Frauen ihre Arbeit niederlegten - sei es im Haushalt, oder im Job. Bei der Preisgala saß auch die Isländerin Aldís Amah Hamilton im Publikum. Sie hatte an der Trave die zweite Staffel ihrer blutigen Polizeiserie "Black Sands" präsentiert - und über ihren Werdegang gesprochen.

Hamilton ist nicht nur Hauptdarstellerin der zwei Staffeln von "Svörtu sandar" (so der Titel der Serie im Original des Showrunners Baldvin Z.). Sie ist auch Drehbuchautorin und Übersetzerin für die englische Fassung und die englischen Untertitel: "damit die sprachlichen Nuancen stimmen", betont die Künstlerin. Sie ist als Tochter einer Isländerin und eines US-Amerikaners in Essen geboren und zog mit drei Jahren nach Island. Zunächst arbeitete sie nach der Schule als Flugbegleiterin bei der nationalen Fluggesellschaft und parallel bei ersten Schauspieljobs. Dann bewarb sie sich auf die Schauspielakademie - und wurde angenommen. "Manchmal kam ich vom Langflug und habe am selben Tag direkt gedreht". Auch mit Islands international bekanntestem Regisseur Baltasar Kormákur ("Everest", "Trapped") hat Hamilton zusammengearbeitet: für die Mystery-Netflix-Serie von 2021 "Katla". 2019 wurde sie zur "Lady of the Mountain" gewählt, eine Auszeichnung, die jährlich an die wichtigste weibliche Person Islands vergeben wird.

"Black Sands 2" - Traumatische Vergangenheit in Kinderheimen auf Island

In der isländischen Thriller-Serie ermittelt die Polizistin Anita (Hamilton) in ihrer alten Heimatstadt im Fall der Ermordung einer deutschen Touristin, die auf dem schwarzen Sand an der Küste aufgefunden wird. Danach werden immer mehr Touristen ermordet. In Staffel zwei stehen nun Traumata der Ermittler und ihrer Angehörigen im Vordergrund - und auch der Missbrauch an Mädchen in isländischen Heimen.

"Island hat eine lange Trauma-Geschichte. Wir waren vor fast 120 Jahren quasi alle Sklaven anderer nordischer Staaten. Die dunkle Geschichte unserer Kinderheime wird erst seit etwa zehn Jahren beleuchtet", sagt die Künstlerin. "Als die Skandale der Heime für Jungen herauskamen, gab es einen riesigen Aufschrei - aber niemand sprach über die Mädchenheime. Dabei sind dort einige wirklich tragische Dinge geschehen. Das wollten wir als Serienmacher nun ändern", sagt Hamilton. Sie als "Woman of Color" wolle ihr Privileg als Hauptdarstellerin in Island dafür nutzen, darüber zu sprechen, und damit "anderen helfen". Daher geht es in der zweiten Staffel unter anderem um die Großmutter Anitas und drei ihrer Freundinnen aus dem Mädchenheim - und um deren traumatische Erlebnisse im Heim. "Es geht ums Überleben nach solchen Erlebnissen und die Serie soll zeigen, dass jede und jeder anders mit Traumata umgeht."

Staffel zwei mit acht Folgen läuft aktuell zunächst kapitelweise im isländischen Fernsehen - mit großem Erfolg, wie Hamilton erzählt - und die Produktion sei weltweit verkauft worden - auch nach Deutschland. "Wir kriegen tolle Rückmeldungen, bald läuft Folge sechs". Viele Fans würden jedoch lieber warten, bis die Staffel komplett in der Mediathek landet, damit sie sie am Stück sehen können.

Wann genau die zweite Staffel im deutschen Streamingdienst oder Fernsehen zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Die erste Staffel der Serie ist aktuell bei einigen gängigen Streamingdiensten zu sehen.

