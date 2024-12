Malika Rabahallah: Wer ist die neue Leiterin des Filmfests Hamburg? Stand: 04.01.2024 17:36 Uhr Die Produzentin Malika Rabahallah ist nun Leiterin des Filmfests Hamburg. Ihr liegen Diversität und Nachhaltigkeit am Herzen. Sie folgt auf Albert Wiederspiel, der das Festival 21 Jahre geleitet hat.

Seit dem 1. Januar 2024 ist Malika Rabahallah offiziell die Leiterin des Filmfests Hamburg. Sie lebt seit 2009 in der Hansestadt. "Hamburg hat mich richtig in seine Arme genommen", sagt Rabahallah Anfang Januar im Gespräch mit dem NDR Hamburg Journal. Die 53-jährige Produzentin, Autorin und Regisseurin leitete bereits von 2011 bis 2023 die Förderabteilung der Moin Filmförderung und hat den Standort Hamburg in dieser Position entscheidend mitgeprägt.

"Filmfest Hamburg ist genau das, was ich mag. Es geht um Begegnungen mit Menschen, die man kennt: Man geht mit Freunden und Familie ins Kino. Die Filmemacher, die wir nach Hamburg einladen, kommen mit ihren Teams. Das ist das, was ich liebe: Aus der ganzen Welt Leute einzuladen."

Filmfest Hamburg bleibt ein Publikumsfestival

Rabahallah will das Publikum mit inspirierenden Filmen aus aller Welt und unvergesslichen Begegnungen begeistern. "Ich möchte alle Hamburgerinnen und Hamburger einladen, zehn Tage mit uns zu verbringen, über die Stadt verteilt großartige Filme zu sehen, spannende Leute zu treffen, und tolle Gespräche zu führen. Das ist das Festival", so Rabahallah Anfang des Jahres im NDR Fernsehen. Das Filmfest Hamburg bleibe nach wie vor ein Publikumsfestival, verspricht sie. Sie wolle für das in neun Monaten beginnende Festival mehr Fachveranstaltungen für die Kreativen am Standort und aus ganz Deutschland anbieten.

Was einen guten Filme ausmache? Die Frage sei nicht leicht zu beantworten, so die Filmfest-Leiterin: "Das ist sehr subjektiv. Eine tolle Handlung, gute Schauspielerinnen. Ich will überrascht werden, ich will in eine ganz andere Welt reinkommen." Das Kino habe im Vergleich zu Deutschland in Frankreich eine andere Tradition: "Als Kind sind wir viel öfter mit der Schule ins Kino gegangen." In den Nachrichten zur Hauptsendezeit sei es üblich, dass Kino-Regisseurinnen und Regisseure in der Sendung zu Gast seien.

Filmkarriere startet in Köln, ab 2011 bei Moin Filmförderung

Malika Rabahallah wurde 1970 in Frankreich geboren. Ihre Karriere in der Filmbranche startete sie als Projektmanagerin für das internationale Film- und Fernsehfestival Cologne Conference in den Bereichen Programmrecherche und internationale Kooperationen. Sie wechselte anschließend in die Filmproduktion. Nach mehr als zehn Jahren als Produzentin, Co-Autorin und Co-Regisseurin unter anderem bei zero one film begann sie 2011 ihre Tätigkeit als Förderreferentin bei der MOIN Filmförderung.

Filmfest Hamburg erneut im Herbst 2024

Das Filmfest Hamburg wurde 1992 unter dem Motto "Filmfest für alle - überall in Hamburg" zum ersten Mal veranstaltet. Seitdem hat es sich zu einem der wichtigsten deutschen Filmfestivals entwickelt. Das genaue Datum für 2024 steht noch nicht fest.

