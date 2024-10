Filmfest Hamburg: Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst zu Gast Stand: 02.10.2024 17:03 Uhr Beim Filmfest in Hamburg hat Multitalent Hape Kerkeling eine Dokumentation anlässlich seines 60. Geburtstags vorgestellt. Christoph Maria Herbst präsentierte die Bestseller-Verfilmung "Der Buchspazierer".

von Herdis Pabst

Das neue Kinotraumpaar Christoph Maria Herbst und die elfjährige Yuna Bennett haben den "Buchspazierer" präsentiert, in dem Herbst einen schrulligen Buchhändler und Yuna Bennett die plietsche Schascha spielt. "Es war eine Arbeit auf Augenhöhe", erzählt der Schauspieler verschmitzt, "und die war so professionell, dass sich so mancher erwachsene Professionelle da eine Scheibe von abschneiden konnte, beispielsweise ich."

In dem Film geht es um einen Mann, dessen größtes Glück Bücher sind. Tag für Tag bringt er seinen Stammkunden Bücher vorbei. Herbst spielt hier ganz anders als von ihm gewohnt. Als die Dienste des Buchspazierers nicht mehr gebraucht werden, muss er sein Leben neu erfinden, aber er hat die mutgebende Schascha an seiner Seite. "Geht raus, nehmt Menschen in den Arm, unterhaltet euch mit denen. Haltet Widersprüche aus, geht ins Kino, geht in die Konzerthäuser, lebt euer Leben. Das ist etwas, was meine Figur lernen muss und was ihr Gott sei Dank beigebracht wird, von einem kleinen neunjährigen Mädchen", so Herbst.

ARD-Doku über Hape Herkeling

Beim zweiten Filmfestevent am Dienstag ging es auch um einen, der vielen Menschen gute Laune schenkt. Hape Kerkeling war zu Gast in der Hapag-Lloyd-Zentrale. Dort wurde eine ARD-Dokumentation über ihn zu seinem 60. Geburtstag vorgestellt. Von seinen Fans gab es sogar Geschenke. "Wenn man denn so ein bisschen älter geworden ist", erzählt Kerkeling, "guckt man doch sehr barmherzig auf das, was man so an Schabernack getrieben hat. Es war schön, nochmal zurückzugucken, aber jetzt gucke ich dann auch wieder nach vorne."

Mit viel Archivmaterial erinnert der Film "Hape Kerkeling Total Normal" an seine Entertainment-Formate und Filme, begleitet Kerkeling an wichtige Stationen seines Lebens. "Wir sind ja quasi mit ihm aufgewachsen", meint Regisseur Eric Friedler. "Wir saßen ja am Fernseher und haben 'Total normal' gesehen. Wir beide sind ganz stolz, dass wir diesen Film überhaupt machen durften. Hape Kerkelings neues Buch "Gebt mir etwas Zeit", eine humorvolle Erforschung seiner Familiengeschichte, ist gerade erschienen, den Film gibt es erst zu seinem Geburtstag im Dezember.

