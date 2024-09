Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg im Zeichen des Filmfestes Stand: 28.09.2024 07:24 Uhr In der Hamburger Innenstadt ist am Sonntag Bummeln angesagt. Denn ab 13 Uhr beginnt der dritte verkaufsoffene Sonntag des Jahres. Bis zu 370.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Das Sonntagsshopping steht ganz im Zeichen des Filmfestes, das noch bis zum 5. Oktober läuft. Rund um den Mönckebergbrunnen können historische Fahrzeuge mit Filmbezug bestaunt werden. Außerdem tritt die Hamburger Band "Men in Blech" in der Spitalerstraße auf. Die Musiker fallen mit ihren Blechbläserklängen und Tanzeinlagen auf. Filmmusik gibt es auch im Alsterhaus, in der Europa Passage und im Neuen Wall. Filmreif geschminkt wird im Hamburger Hof und im Hanseviertel ist Kinoatmosphäre für die ganze Familie angesagt - mit Eis und Popcorn.

Große Einkaufszentren öffnen ihre Türen

Die Innenstadt ist momentan gut besucht, sagt Citymanagerin Brigitte Allkemper auf Nachfrage von NDR 90,3. Die Händlerinnen und Händler rechnen mit einem guten Geschäft. Jetzt sind natürlich Herbsttrends gefragt, dazu zählen Jacken, Mäntel und Schals. Am Sonntag öffnen aber nicht nur die Geschäfte in der City, sondern auch die großen Einkaufszentren in den Stadtteilen. In Harburg lockt der Family Day in den Hamburger Süden. Neben Hüpfburgen und Karussells für Kinder zeigt die Technische Universität Hamburg auf dem Rathausplatz, was Roboter alles können.

Nächster verkaufsoffener Sonntag im November

Eine komplette Liste aller Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite www.hamburg.de/verkaufsoffener-sonntag. Der nächste verkaufsoffener Sonntag in Hamburg findet am 3. November statt.

Weitere Informationen Internationales Staraufgebot beim Filmfest Hamburg Beim Filmfest Hamburg haben sich Thomas Vinterberg und die deutsche Oscar-Hoffnung Mohammad Rasoulof angesagt. (27.09.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.09.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel