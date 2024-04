Film ab! Filmfest Schleswig-Holstein startet Stand: 09.04.2024 13:43 Uhr Insgesamt wurden 200 Filme in diesem Jahr eingereicht. 70 Streifen haben es ins umfangreiche Wettbewerbsprogramm geschafft. Nun startet das Filmfest in den Kieler Kinos.

von Jens Zacharias

Filmfestleiter Daniel Krönke hat auf seinem Lieblingsplatz im großen Kinosaal der Kieler Pumpe Platz genommen. Hier hat er sich im Vorfeld des Filmfestes Schleswig-Holstein bereits zahlreiche Filme angesehen und zwar von Anfang bis Ende. Kurzes Reinschauen, wie beim TV-Zapping, ist bei ihm nicht drin. "Wenn gesichtet wird, dann wird der ganze Film gesichtet" sagt er.

Es sei ein sehr buntes Programm, meint Daniel Krönke. Mit Filmtiteln wie "To Bio or not to Bio", "Wonderland" über das Hamburger Miniatur Wunderland oder "Langes Eisen" mit Schmiedemeister und Künstler Kurt Lange. Hier zeigt das Filmfest seine Vielfältigkeit. Auch mit dem mittelangen Film "Draußen ist es wärmer". Im Film von Luca Hartleib müssen zwei Brüder mit der Alkoholsucht ihres Vaters umgehen. Am Freitagnachmittag feiert der Debütfilm im Kino der Pumpe Premiere. Ein Film, so Daniel Krönke, der für das Erstlingswerk eines 20-jährigen Regisseurs eine erstaunliche Reife habe.

Mittellange Filme zum ersten Mal prämiert

"Draußen ist es wärmer" ist einer der vielen mittellangen Filme, die hier auf dem Filmfest Schleswig-Holstein gezeigt werden. Ein Format zwischen 15 und 90 Minuten, dass sich besonders für Einsteiger anbietet. Auch, wenn für ein Thema die typischen 15 Minuten eines Kurzfilms nicht reichen würden, aber in einer Stunde alles erzählt sei, wäre der mittellange Film ideal, so Filmfestleiter Daniel Krönke. Deshalb gibt es jetzt zum ersten Mal auch Preise für mittellange Filme und einen eigenen Wettbewerb.

Am Sonnabend startet der Kurzfilmabend in Kiel, Lübeck, Heide, auf Amrum und Pellworm mit Publikumsabstimmung und Liveübertragung. Ein ganz besonderer Abend für Kurzfilmfreunde. Auch für Eckhard Pabst, den Leiter des Kinos in der Kieler Pumpe. Er hat schon fast alle Filme des Festivals gesehen. Ihn hat ein dänisch-sprachiger Kurzfilm förmlich umgehauen und schwer beeindruckt, sagt der Filmliebhaber, mehr wolle er aber nicht verraten.

Hugo Hercules: Der erste Superheld aus Schleswig-Holstein

Auch eine kleine Sensation ist mit dabei: "Supermann war nicht der erste amerikanische Comic Superheld" beweist Martina Fluck aus Heide in ihrer neuen Dokumentation "Hugo Hercules und der wilde Westen". Das sei der erste amerikanische Comic-Superheld gewesen. Sein Schöpfer stammt aus Lunden in Schleswig-Holstein.

"Wilhelm Heinrich Detlev kurz WHD Koerner erschuf Hugo Hercules", so Martina Fluck, "und Hugo Hercules hat schon alles, was die späteren Superhelden haben. Übermenschliche Kräfte, ein gutes Herz, gutes Aussehen und Hilfsbereitschaft, besonders gegenüber den Frauen". Der Film von Martina Fluck läuft beim Filmfest am Donnerstag. Im Mai kommt der spannende Dokumentarfilm, der noch viel mehr enthüllt, dann in die Kinos.

Das Filmfest Schleswig-Holstein ist Kulturpartner von NDR Kultur.

