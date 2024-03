Filmfest Schleswig-Holstein Stand: 13.03.2024 11:11 Uhr Das Filmfest Schleswig-Holstein zeigt seit 1993, damals noch unter dem Namen "Augenweide", Filme aus dem Land und über das Land - als Schaufenster für die vielfältige Filmszene in Schleswig-Holstein.

Für die Wettbewerbe in den Kategorien Langfilm, mittellanger Film, Kurzfilm und Experimentalfilm werden ausschließlich Filme ausgewählt, die einen engen Bezug zum nördlichsten Bundesland haben. Darüber hinaus lädt das Filmfest Schleswig-Holstein auch Filme aus Norddeutschland ein, insbesondere aus dem Förderbereich der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Regionale Filme stehen im Fokus

Seit 2020 wird das Filmfest SH vom Verein Filmkultur Schleswig-Holstein e.V. und dem Kino in der Pumpe ausgerichtet. Das Filmfest SH wird durch das Land Schleswig-Holstein und die Landeshauptstadt Kiel gefördert. Zudem ist es Gründungsmitglied der SHIFF - Schleswig-Holsteinischen Initiative der Filmfestivals und Mitglied der AG Filmfestival, des bundesweiten Interessenverbands der Filmfestivals in Deutschland.

Vom 9. bis 13. April 2024 in verschiedenen Spielstätten

Das 28. Filmfest Schleswig-Holstein 2024 findet vom 9. bis 13. April 2024 im Kino in der Pumpe statt. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Filmen außer Konkurrenz sowie Workshops und Ausstellungen vom 23. März bis zum 14. April 2024. Spielorte sind neben dem Kino in der Pumpe die Kieler Kinos STUDIO-Filmtheater am Dreiecksplatz, METRO Kino im Schloßhof, Traumkino - Traum GmbH, Hansafilmpalast, das KulturForum in der Stadtgalerie Kiel und der Kunstraum B.

Der Kurzfilmabend und die Preisverleihung am 13. April 2024 im großen Saal der Pumpe werden zudem gestreamt ins STUDIO-Filmtheater am Dreiecksplatz sowie das Kommunale Kino Lübeck, Lichtblick in Heide, Lichtblick Inselkino auf Amrum und Kino im Pellwormer Bürgerhus.

Das Filmfest Schleswig-Holstein ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Filmfest Schleswig-Holstein Festivalkino & Festivalbüro:



Kino in der Pumpe

Haßstraße 22, 24103 Kiel

0431 2007650

kino@diepumpe.de



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Festivals

