28. Filmfest Oldenburg startet mit "Leberhaken"

von Kristin Hunfeld

Im Film "Leberhaken" spielt Hardy Krüger Junior einen Schwergewichtschampion, dessen Karriere nach einer schweren Verletzung zu Ende ist und der desillusioniert und resigniert als Boxcoach arbeitet. Die Rolle hat Regisseur Torsten Rüther dem 53-jährigen auf den Leib geschrieben: "Das war die Idee, Hardy mit seinen vollständigen Fähigkeiten einmal abzubilden und ihn aus dem 'Schwiegermutterliebling'-Fach rauszuholen. Wir haben ihm so eine gebrochene Figur geschrieben und gefragt: Hast du Lust, mal über seine Grenzen zu gehen? Es dauerte keine fünf Minuten, dann hatte er die ersten drei Seiten gelesen, und meinte, bin ich sofort dabei."

Auch Luise Großmann war sofort dabei. Sie spielt in ihrer ersten großen Kinorolle eine junge Frau aus einer gutsituierten Familie, die eigentlich alles hat, und der trotzdem was fehlt. Sie will unbedingt boxen lernen, und überredet den zunächst unwilligen Coach, sie zu trainieren. "Ich glaube, dass es bei ihr eine Art von Sehnsucht nach Anerkennung und Sehnsucht nach gesehen werden ist," meint die Schauspielerin. Gedreht wurde im August letzten Jahres, mit einem ganz kleinen Team, in nur drei Tagen, in einem realexistierenden Boxkeller in einer ehemaligen Fleischerei im Berliner Wedding.

Oldenburger Filmfest zeigt schräge thailändische Geschichte

Der thailändische Film "The Maestro" ist im dortigen Corona-Lockdown entstanden. Nachdem der in Thailand sehr berühmte Orchesterleiter, Komponist und Autor Somtow Sucharitkul feststellte, dass zwar Musiker nicht proben und auftreten durften, es aber sehr wohl erlaubt war, Filme zu machen.

Somtow schrieb das Drehbuch: eine schräge Geschichte um einen ziemlich irren Komponisten, der unbedingt sein großes Werk aufführen will und Corona zum Trotz in einer verfallenen Villa lauter junge Musiker um sich sammelt - von denen nicht alle überleben. Regie führte der in Thailand lebende Brite Paul Spurrier. Der darauf bestand, Somtow selbst müsse die Hauptrolle spielen.

Viel düstere und wenig fröhliche Filme in Oldenburg

Um eine dystopische, post-pandemische Gesellschaft und ein Zeichen gegen Intoleranz, Homophobie und den Rechtsruck in Polen geht es im polnischen Film Faggots. Co-Regisseurin ist die Künstlerin und Schauspielerin Patrycja Planik: "Der ganze Film handelt davon, wie Intoleranz und Homophobie in Polen von unserer Regierung genutzt wird, um eine politische Agenda aufzubauen."

Wie immer beim Oldenburger Filmfest gibt es viel eher Düsteres oder jedenfalls wenig Fröhliches. Es geht um das Leben auf der Straße in chinesischen Städten. Es geht um die Fragen von Soldaten nach dem Sinn ihres Tuns, oder im Gewinnerfilm der diesjährigen Goldenen Palme in Cannes, der in Oldenburg als Deutschlandpremiere zu sehen ist, um eine Serienmörderin, die sich körperlich zu Autos hingezogen fühlt.

Festivalleiter Torsten Neumann sagt: "Das ist so ein Kino, das möglicherweise ganz viele Türen aufmacht für das Arthouse Kino, weil es auch so ein wildes, ungebändigtes Genre-Kino ist. Und wer unser Festival kennt, der weiß, dass wir so was auch immer zelebrieren und spielen."

