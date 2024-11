Usedom wird wieder zur Krimi-Filmkulisse Stand: 21.11.2024 14:15 Uhr Herbstzeit ist Krimizeit auf Usedom. Es ist seit zehn Jahren schon Tradition, dass die Filmcrew des Usedom-Krimis auf die Insel kommt und die Ostsee in eine düstere Krimikulisse verwandelt.

von Mirja Freye

Von Anfang an mit dabei ist Schauspielerin Katrin Sass. Und die schlüpft auch in diesem Jahr wieder mehrfach in die Rolle von Ex-Staatsanwältin und Privatermittlerin Karin Lossow. Wie in einem Western mutet die erste Szene der Jubiläumsfolge "Am Scheideweg" an. Auf der Seebrücke in Ahlbeck steht Privatermittlerin Lossow dem Mörder ihrer Tochter gegenüber.

Es ist eine besondere Folge, in der noch einmal auf die Ereignisse aus zehn Jahren Usedom-Krimi zurück geblickt wird. Dass die Krimireihe so erfolgreich sein würde, ist für Hauptdarstellerin Sass eine Überraschung. "Wir fingen mit einem an, dann wurden es zwei und am Ende drei. Ich habe gedacht, wir werden einen in einem Jahr drehen und das vielleicht vier Jahre."

Usedom: Zwei Mal im Jahr wird gedreht

Inzwischen kehrt die Filmcrew jedes Jahr im Herbst und im Frühjahr auf die Insel zurück. Für Regisseurin Maris Pfeiffer ist es die zweite Folge der Reihe unter ihrer Leitung. Mit dabei ist nun auch Lucky, der Hund von Katrin Sass:. Der Labradoodle darf seit einigen Episoden mitspielen: "Lucky ist der Hauptdarsteller. Der sagt kein Wort, aber ist der Schönste. Was soll ich sagen, wenn wir es noch zehn Jahre machen, kann ich nicht mehr, aber Lucky schon", sagt die 68-Jährige über ihren Labradoodle, der seit einigen Episoden mitspielt.

Letzte Szene der Folge "Wendepunkt"

Gerade dreht die Filmcrew schon wieder auf der Insel für die 25. Episode der Reihe. Morgens um 7 Uhr entsteht am Strand von Ahlbeck die letzte Szene für den Krimi mit dem Arbeitstitel "Wendepunkt". "Über die letzte Szene kann ich jetzt nicht im Detail reden, dann würde jeder wissen, um was es geht. Ich habe hier eine junge Frau verabschiedet und in ihr Glück laufen lassen, weil sie nach ihren Eltern sucht. Ich, Miss Marple habe es wieder geschafft, eher als die Polizei rauszukriegen, was wann wo passiert. Das war das Ende. Und das ist immer gut - meistens", sagt Schauspielerin Sass.

Für Katrin Sass ist Usedom ein Stück weit Heimat

Obwohl es jetzt im Herbst schon knackig kalt und windig am Strand ist, Katrin Sass kommt immer gerne her: "Das ist ein Gefühl von nach Hause kommen. Und das ist es nicht, weil es Usedom ist, sondern weil das meine Heimat ist. Meine Heimat sind die Menschen und die Wellen. Wenn auch die Seenplatte mein Zuhause ist, so gehört das Meer schon dazu."

Ein paar Strandbesucher freuen sich über die Filmcrew und nutzen die Drehpausen für Selfies mit der Schauspielerin, so wie eine Frau: "Ich mag Katrin Sass, ich sehe sie gern. Ich fand ihre Schlagfertigkeit super und ihr ganzes Wesen finde ich ganz toll."

Usedom-Krimi ist 2025 im Fernsehen zu sehen

Bis Mitte Dezember wird für diese Folge noch an weiteren Orten auf der deutschen und polnischen Seite von Usedom und in Berlin gedreht. Es geht darin um eine Familiengeschichte, die bis in die DDR und in die Wendezeit zurückreicht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich noch bis Herbst 2025 gedulden, dann ist die Folge "Wendepunkt" in der ARD zu sehen. Heute Abend hat erstmal die 23. Episode des Usedom-Krimis Premiere. Los geht’s um 20:15 Uhr in der ARD.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 21.11.2024 | 19:00 Uhr

