Stand: 12.08.2020 11:23 Uhr - NDR Info

Thriller "Der letzte Mieter": Blutige Sozialkritik Der letzte Mieter , Regie: Gregor Erler Vorgestellt von Bettina Peulecke

In einem heruntergekommenen Haus in Berlin soll der letzte Mieter ausziehen, damit der Altbau für moderne Wohnungen saniert werden kann. Doch der Mieter sträubt sich - es kommt zur Geiselnahme. "Der letzte Mieter", das Regiedebüt von Gregor Erler, integriert die Themen Gentrifizierung und Entmietung, geschickt in einem packenden Thriller.

"Wenn ich die Damen und Herren jetzt noch einmal bitten dürfte von Ihnen aus nach links zu schauen: Ich würde wirklich sagen das ist die Perle in unserem derzeitigen Bestand" - der junge, aalglatte Makler Franke lässt gegenüber seinen potentiellen Kunden keinen Zweifel daran, dass die Wohnungen alle schon geräumt und in drei Monaten bezugsfertig sind.

Tatsächlich sieht die Sache aber ein bisschen anders aus. Die "Perle im Bestand" der Immobilienfirma ist das letzte unsanierte Haus in einer mittlerweile hippen Wohngegend. Die alten Mieter wurden in Sozialunterkünfte verfrachtet - aber einer ist stur: Dietmar. Selbst sein Sohn Tobias, der notgedrungen Klempnerarbeiten für die Immobilienfirma verrichtet, kann Dietmar nicht zum Umzug bewegen.

"Ich bin hier mit Mama eingezogen. Du hast hier Laufen gelernt. Diese Wohnung ist meine Heimat!" Dietmar im Thriller "Der letzte Mieter"

Die Situation eskaliert zum Geiseldrama

Die beiden haben ein schwieriges Verhältnis, aber der Sohn sorgt sich auch. Als Tobias seinem Vater vergessene Medikamente vorbeibringen will, befindet sich scheinbar zufällig der junge Makler Franke in der Wohnung. Die angespannte Situation zwischen den drei Männern eskaliert, der Vater erschießt sich in der Küche, und plötzlich steht auch noch die junge Polizistin Shirin vor der Tür.

Schon ist man als Zuschauer mittendrinn in einem klassischen Geiseldrama. Auch der bärbeißige Dietmar, so stellt sich heraus, war nicht ganz unschuldig. Sein Sohn wird nun zum Geiselnehmer wider Willen: Tobias hält die Polizistin und den Makler in seiner Gewalt, während draußen ein stattliches Sonderkommando der Polizei versucht, die Situation zu entschärfen. Tobias fordert mit der Mutter des Jungmaklers, die Besitzerin der Immobilienfirma, zu sprechen.

"Der letzte Mieter": Matthias Ziesing brilliert als Tobias

Auch wenn die Sympathien bei den Mietern liegen, wird hier kein schlichtes Gut-und-Böse-Szenario gezeichnet. Der Plot ist spannend und vielschichtig, die Schauspieler, allen voran Matthias Ziesing als Tobias und Conrad F. Geier als Sondereinsatzkommandoleiter agieren brillant. Der Schluss ist so klug mit Klischees und Erwartungen spielend inszeniert, dass die am Ende stehende Erkenntnis einen ziemlich aus dem Kinosessel haut. Sozialkritik mal anders: "Der letzte Mieter" ist erstklassiges Genrekino made in Germany.

Der letzte Mieter Genre: Thriller Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Matthias Ziesing, Pegah Ferydoni, Moritz Heidelbach Veröffentlichungsdatum: 13. August Regie: Gregor Erler Länge: 97 Minuten FSK: ab 16

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 12.08.2020 | 07:55 Uhr