"The Split - Beziehungsstatus ungeklärt" in der Mediathek Stand: 11.03.2021 11:07 Uhr Was bleibt am Ende einer Ehe? Anwältin Hannah und ihre Schwestern müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Trennung der eigenen Eltern ihr berufliches und privates Leben beeinflusst hat.

Scheidungsanwältin zwischen Dramen

Als die Scheidungsanwältin Hannah (Nicola Walker) die Kanzlei ihrer Familie verlässt, riskiert sie damit nicht nur die Beziehung zu ihrer Mutter und Schwester. In der neuen Firma arbeitet sie von nun an mit ihrem attraktiven Ex Christie (Barry Atsma) zusammen, zu dem sich die verheiratete Mutter nach all den Jahren noch immer hingezogen fühlt. Das bleibt auch ihrem Ehemann Nathan (Stephen Mangan) nicht lange verborgen.

Während Hannas Schwester Nina (Annabel Scholey) in der Familienkanzlei gegen die übermächtige Mutter Ruth (Deborah Findley) kämpft, bereitet sich Schwester Rose (Fiona Button) auf die Hochzeit mit ihrem Freund vor. So unterschiedlich die drei Schwestern sind, die Erfahrung, früh von ihrem Vater verlassen worden zu sein, prägt ihr Leben noch heute. Schmerzhafte Trennungen, betrügende Ehemänner, der Krieg ums Vermögen und im schlimmsten Fall um die Kinder - wenn zwei sich trennen, stellt sich die Frage: Was bleibt am Ende einer Ehe?

Serienstart im NDR Fernsehen

In zwei Staffeln à sechs Episoden folgen wir der Familienanwältin Hannah nicht nur durch harte Scheidungskriege, sondern auch durch ihre eigene Beziehungskrise. Die drei Schwestern müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Trennung der eigenen Eltern ihr berufliches und privates Leben beeinflusste und ob bei all dem Drama der Glaube an das Modell Ehe überwiegt.

Sendetermin: Die Anwaltsserie wird ab 25. März wöchentlich um 22.50 Uhr im NDR Fernsehen gezeigt und steht direkt nach der Erstausstrahlung für jeweils 30 Tage in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen Vampire, Trolls, Thriller: Neue Serien im NDR und der Mediathek Mit Serien wie "Die Toten von Marnow" und der 2. Staffel "Die Erben der Nacht" sorgt der NDR für beste Unterhaltung im Frühjahr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | The Split – Beziehungsstatus ungeklärt | 23.03.2021 | 00:45 Uhr