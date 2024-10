Tatort Dreharbeiten: Charlotte Lindholm ermittelt im Alten Land Stand: 18.10.2024 11:00 Uhr NDR Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm ist zurück beim LKA in Hannover. Regisseur Johannes Naber dreht die Folge "Königin" bis zum 14. November in und um Jork im Landkreis Stade sowie in Hamburg.

Charlotte Lindholm, gespielt von Maria Furtwängler, ist von Göttingen zum Landeskriminalamt in Hannover zurückgekehrt und nun wieder niedersachsenweit im Einsatz. Einzelgängerin, die sie ist, ermittelt sie auf eigene Faust in einem merkwürdigen Todesfall im Alten Land: Ein Hofhelfer wurde geköpft, der Kopf ist verschwunden.

Dreharbeiten in und um Jork, Ausstrahlung voraussichtlich 2025

Den NDR Tatort: "Königin" (Arbeitstitel) dreht der mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Regisseur Johannes Naber ("Curveball - Wir machen die Wahrheit", "Zeit der Kannibalen") bis zum 14. November in und um Jork im Landkreis Stade sowie in Hamburg.

Das Drehbuch schrieb Stefan Dähnert ("Tatort - Wegwerfmädchen", "Tatort - Das goldene Band") nach einer Vorlage von Benedikt Röskau. Der neue Lindholm-Fall wird voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Zum Inhalt: Ermittlungen um enthaupteten rumänischen Aushilfs-Bauern

Zum Inhalt: Im Alten Land wurde der rumänische Aushilfs-Bauer Victor enthauptet. Der örtliche Polizist Olaf (Ole Fischer) geht von einem tödlichen Arbeitsunfall mit einer Landmaschine aus. Doch Charlotte Lindholm will das nicht recht glauben. Warum fehlt der Kopf? Da ein paralleler Großeinsatz des LKA alle verfügbaren Einsatzkräfte in Anspruch nimmt, muss Lindholm weitestgehend Dinge allein regeln. Sie folgt ihrem Instinkt und mietet sich kurzentschlossen in das freie Pensionszimmer des Bio-Hofes ein, wo das Opfer zuletzt gearbeitet hat.

Nach und nach taucht sie ein in das komplexe Psychogramm der Bauernfamilie und deckt toxische Beziehungen untereinander auf. War es doch kein tödlicher Unfall, sondern Mord? Was hatte die Bio-Bäuerin Marlies (Lina Wendel) mit dem Opfer zu tun? Spielt der im Dorf heiß diskutierte Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft eine Rolle? Charlotte erfährt auch, dass Marlies' Sohn Sven (Henning Flüsloh) und dessen Frau Frauke (Ronja Herberich) den Hof nicht übernehmen wollen. Doch ist das überhaupt wichtig?

Neben den Genannten spielen unter anderem Şafak Şengül, Tim Porath, Greg Stosch, Dominik Bliefert, sowie Franziska Mencz, Josef Volmer, Denise Teise und Ulrich Faßnacht.

Produzentin ist Kerstin Ramcke (Nordfilm), ausführende Produzentin: Polli Elsner, Kamera: Pascal Schmit, Herstellungsleitung: Marcus Kreuz, Produktionsleitung: Sabine Schild. Die NDR Redaktion haben Patrick Poch und Christian Granderath.

